https://news.day.az/politics/1189579.html ПЕА обнародовала список своих кандидатов в депутаты
ПЕА обнародовала список своих кандидатов в депутаты
Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) обнародовала список кандидатов, которые будут участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Список кандидатов был утвержден на проведенном сегодня заседании правления партии.
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