Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) обнародовала список кандидатов, которые будут участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Список кандидатов был утвержден на проведенном сегодня заседании правления партии.

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