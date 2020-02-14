"Выборы - это такой процесс, которым всегда кто-то доволен, кто-то - нет. Как и в спорте, когда проигравший всегда осуждает судей и судейство. Так происходит во всем мире. Но когда есть конкретные факты нарушений, по ним должны быть проведены разбирательства. И Президент Ильхам Алиев настроен на то, чтобы справедливость восторжествовала по каждому такому случаю".

Об этом сказал в беседе с Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов, комментируя мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с сотрудниками центра "ASAN xidmət" в Кюрдемире.

Напомним, что, выступая на встрече, глава государства отметил, что большинство наблюдателей дало положительную оценку процессу голосования. Даже постоянный критик Азербайджана - Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ вынуждено было признать, что эти выборы были более объективными, чем прежние. Имевшие место нарушения были характерными для избирательного процесса в целом и для любой страны. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что все факты нарушений будут серьезно расследованы, а допустившие их лица наказаны.

Как отметил Тофик Аббасов, сгущают краски те силы, которые не заинтересованы в стабильном Азербайджане, те, кто пытаются раскачивать нашу национальную лодку, создать проблемы и противостояния. Эти силы заинтересованы в том, чтобы все это выплеснулось на улицы и площади наших городов. Тут тоже прослеживается почерк и подрывных центров, и их "пятой колонны" внутри страны, считает Аббасов.

Говоря о роли соцсетей в этих негативных процессах, политический обозреватель отметил, что она велика.

"Любые выборы, сами по себе, - это очень чувствительный процесс, когда мы получаем возможность испытать собственные механизмы народного волеизъявления, торжество демократии, соблюдение прав человека. Естественно, это в интересах как властей, так и гражданского общества. И не нужно подпадать под влияние кругов, которые давно увлекаются практикой фейк-ньюс, направленной на то, чтобы сбить прицелы во внутренней жизни страны и заодно подзаработать на этом. Порой диву даешься, когда видишь, насколько люди попадают под внешнее влияние и начинают верить всему, что, по определению, не может восприниматься как правда и реально имевший место факт", - сказал наш собеседник.

Соцсети, добавил Аббасов, в эти дни кишат подобной информацией. В результате многие эксперты, журналисты, политологи признаются, что находиться в соцсетях стало просто невыносимым - идет такой эмоциональный перехлест, что они уже не знают, где правда, а где ложь.

"Это в своем роде фокус-группы, которые поставили перед собой цель всполошить внутреннюю жизнь Азербайджана, спровоцировать какие-то неуправляемые действия и процессы. Совершенно прав Президент Ильхам Алиев, когда говорит, что если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это. Действительно, такое массовое недовольство, о котором пишут в соцсетях и некоторых СМИ, обязательно должно было отразиться на жизни страны. Коль скоро сохраняется стабильность, если нет попыток массово опротестовать итоги выборов, это говорит о том, что в целом оценка выборов была взвешенной. А те моменты, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе, разбираются, меры по ним уже принимаются. Руководство страны санкционировало перепроверку итогов голосования по некоторым округам. Насколько мне известно из последних новостей, по некоторым участкам ряда округов итоги голосования уже отменены. То есть исправно работают не только регулирующие, но и контролирующие органы и соответствующие механизмы", - сказал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева