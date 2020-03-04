Несмотря на мое аксиоматичное уважение ко многим достойным журналистам, многие из которых - о да, проза жизни - вовсе придерживаются идентичных взглядов и мировоззрения, и на симпатию вообще к честным людям, тем не менее, считаю оскорбительным для своего разума трату ценного времени и интеллекта на серьезное (что-то пропущено) некоторых вещей. Как-то вынужденная честность глубоко непорядочного человека, ангажированность медийной структуры и тем паче, игру со словами ради эфемерного желания казаться не тем, что есть - а лучше, ценнее или еще хуже, демократичнее.

Ведь что такое средство массовой информации, или информационный сайт в нынешнее время, в эпоху ревущих новостей и сумасшедшей скорости меняющей действительности? По логике, заслуживающий доверия источник информации по тому или иному событию. Знаю, независимых медиа в мире раз, два и обчелся. Также ведаю, что сонмы журналистов продали свою душу алчности, пали перед угодническим рвением потакания своим желаниям, ведь мало кто откажется от денег, комфортных условий жизни и етъ (что это ???).

Но деньги деньгам рознь - горе медиа настает именно тогда, когда вместо денег пишущая братия начинает апеллировать к потребностям в 33 сребренниках и дабы заполучить их готова к открытой продаже всего, что для них ценно.

Сайт "Кавказский узел", увы, при всем желании очень трудно квалифицировать как СМИ с независимым, взвешенным, правдивым, этичным кодексом поведения.

Героизация пустопорожней брехни от лузеров, не умеющих руководить тремя людьми, а рвущихся к управлению большими социальными группами для "Узла", оказывается, есть именно "глас народа".

А телячий восторг по поводу каких-то придуманных и изготовленных для третьих стран западных политтехнологических суррогатов, имитирующих дорогие продукты; вся эта муть со "свободными журналистами", "несломленными политиками" и всякая другая дребедень напоминает эрзац шоколадные батончики или прогорклое сливочное масло на основе пальмового.

Статьи вроде умных людей в роговых очках про всю эту чушь умиляют, сами индивиды - тоже. Но их позиция, точнее, откровенное вранье - нет, ибо перед нами не продукты журналистской деятельности, а результаты жизнедеятельности "Кавказского узла".

Дурно пахнущее, смрадное, мерзкое скопление фейков, лживых "информаций", ангажированной подачи событий, откровенного вранья и бессовестной лжи.

Руководит интернет-изданием "Кавказский Узел", функционирующим в Москве, но работающим под доменным именем Евросоюза "Кавказским узлом", 43-летний Григорий Сергеевич Шведов. Оказывается, награжден "Медалью гезов" за деятельность по преодолению информационных барьеров и распространению информации о правах человека.

Раньше работал в международном обществе "Мемориал", руководил 70 региональными отделениями данной организации в России и других стран бывшего СССР, был членом Правления "Мемориала", директором информационного агентства "Мемо.Ру".

Вроде неплохой послужной список - человек, ратующий и борющийся за права человека, демократ и опытный журналист.

Но нет, не все так просто, явно и понятно, ибо не может несвободный человек быть демократом. Да, казаться может, причем, при желании даже умело пользоваться маской архидемократа - но не быть истинным борцом против несправедливости.

Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать, и лжец, прохиндей и мздоимец априори не может следовать своим же максимам.

Конец лжи ещё не означает начало правды и потому "Кавказский узел" с незавидным упорством, перемешивая крупицы правды с грудами лжи, перевирает все, о чем получаем известия.

Шведов забывает, что отличие лжи от истины в том, в частности, что ложь может быть тотальной. А истина - не может. Она разрешает старые сомнения и порождает новые. Она не может быть тотальной, потому что она универсальна. Она - дочь сомнений, и она - мать сомнений. Именно то, что тотальна сама ложь. Изначально и всегда. В этом одновременно и ее мощь, и ее обреченность. А истина универсальна, в этом ее уязвимость и долговечность.

Для явно антипатически настроенного против Азербайджана и азербайджанцев "Кавказского узла" неравномерное освещение отдельных тем является одним из наиболее действенных способов манипуляции информацией. Как было отмечено в одном из классических исследований СМИ Бернарда Коэна, пресса "далеко не всегда может убедить людей в том, что именно они должны думать, но она на удивление успешно убеждает читателей, о чем они должны думать".

Естественно, что аудитория сама диктует медиа, что писать и как это подавать. Люди с гораздо большим удовольствием читают и слушают новости, которые соответствуют их собственным идеологическим установкам, а потому СМИ, старающиеся увеличить свою аудиторию, волей-неволей должны подстраиваться под её вкусы. Однако есть разница между спросом и предложением на идеологию: если потакать интересам аудитории, то она лишь укрепит свои взгляды, а инициатива со стороны может означать желание манипулировать мнением читателей.

Но парадокс в том, что "Кавказский узел" попал практически в полное подчинение не к интересам своей читательской аудитории, а желаниям, точнее, приказаниям и указаниям своих закулисных "боссов", желающих сеять неразумное, невечное, не гигиеничное - имя которому примитивная ложь, кустарная обработка слухов и топорная подача домыслов о нашей стране.

Руководство "Кавказского узла", скорее всего, практически ничего не решает и редколлегия вместе с главредом, скорее всего, знают, что читатели чувствуют бесконечные попытки манипуляции, маргинализацию ресурса, что, несомненно, негативно отражается на качестве всей деятельности.

Именно отсутствие реальных, правдивых и альтернативных точек зрения, а не политическая ангажированность - существенная проблема "Кавказского узла".

И именно с этой проблемой стоит бороться читателям этого ресурса, пытающимся получить полную картину происходящего, ибо "Кавказский узел" превратился в Гордиев узел слухов и инсинуаций про Азербайджан.

Интернет-издание пытается жестко детерминировать реалии, создавая муляж информации и квазижелание "докопаться до правды", дабы скрыть склонность к обыкновенной истерии.

Архетипический символ "Кавказского узла" - широко закрытый рот, кабы, что нечаянно не прорвалось и чтобы оно несло околесицу про нашу страну. А пока она неистовствует в своем пароксизме, логика тихонько плачет где-то в темном запыленном уголке редакции сего интернет-издания.

"Кавказский узел" давно перестал быть хоть и третьестепенным, но источником информации о настоящей реальности Кавказа, тем паче, Южного Кавказа - сейчас редакция осуществляют ее симуляцию. И данная симуляция затрагивает все темы, которые хоть как-то связаны с политикой Азербайджана (симуляция проникает также и во внешнеполитический дискурс), и изменение содержания, которых хотя бы в минимальной степени может дать информацию о реальной ситуации - то есть, почти все существующие области знания и деятельности: история, идеология, смысл, культура, наука и т.д. Таким образом, политически ангажированный "Кавказский узел" создает гумусный пласт выдуманной гиперреальности, внутри которого от реального, в сущности, нет ничего.

Ложь "Кавказского узла" всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь, когда она бездействует и молчит, она пряма и не притворяется.

Нет крепче узла, чем у зла - что доказывает позиция "Кавказского узла" к нашей стране.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az