По инициативе ПЕА с сегодняшнего дня начинается социальная акция

С сегодняшнего дня по инициативе партии "Ени Азербайджан" дан старт акции под названием "Наше здоровье в нашей национальной солидарности", сообщает в воскресенье Day.Az.

К акции подключились также активные члены, волонтеры Низаминской районной организации партии. Они побывали в домах одиноких, пожилых и нуждающихся в уходе людей, и передали гигиенические средства. Они подробно проинформировали пожилых людей, нуждающихся в уходе, об угрозе коронавируса и способах его предотвращения.

Отметим, что целью акции является активная поддержка оперативных профилактических мер и мер по борьбе, а также просветительских мероприятий в этом направлении, предпринимаемых правительством Азербайджана, держащим постоянно в центре внимания здоровье населения, против распространения коронавируса в стране.