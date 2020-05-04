Прошло онлайн-заседание комитета парламента Азербайджана по науке и образованию

Сегодня состоялось онлайн-заседание комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета Бахтияр Алиев отметил, что первый вопрос повестки заседания касается законопроектов об изменениях в законы "Об образовании" и "О государственной пошлине" (во втором чтении).

Глава комитета сказал, что первый законопроект подготовлен в соответствии с указом главы государства от 29 декабря 2019 года. Согласно этому в подчинении министерства образования было создано Агентство по гарантии качества в образовании, утверждено его устав и поправки в закон "Об образовании" связаны с этим. В свою очередь, поправки, предлагаемые в закон "О государственной пошлине", нацелены на соответствие изменениям, предлагаемым в закон "Об образовании". Так, поскольку признание дипломов зарубежных вузов определено как вид платной услуги, в закон "О государственной пошлине" вносится соответствующая поправка, и госпошлина за признание зарубежных дипломов отменяется.

Председатель комитета добавил, что второй законопроект касается поправок в четыре закона, а также в Положение "О несении воинской службы", утвержденного законом № 377-IQ от 3 октября 1997 года, и в Административно-процессуальный кодекс (в третьем чтении).

Выступившие в ходе онлайн-заседания члены комитета Иса Габиббейли, Джейхун Мамедов и Агия Нахчыванлы прокомментировали обсуждаемые вопросы, высоко оценив представленные документы.

В заключение оба вопроса повестки единогласно были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Муса Гасымлы, Ульвия Агаева, Тамам Джафарова, Этибар Алиев, Кямиля Алиева, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Анар Искендеров, Парвин Керимзаде, Эльдар Гулиев, Мушфиг Мамедли, Шахин Сеидзаде и Фатма Йылдырым.