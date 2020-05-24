Дед Пашиняна - фашист. И этого нельзя забывать, думая о сегодняшней политике Армении

Некоторое время назад в Армении разгорелся крупный международный скандал, героем которого стал Никол Пашинян - армянские СМИ опубликовали фотодокументы, которые свидетельствуют о том, что дед армянского премьера - тоже Никол Пашинян, воевал за армянский легион, а именно участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера и фашистcкой Германии. Эти документы спровоцировали большой резонанс среди общественности различных стран мира.

Сейчас армянская пропаганда всячески выискивает любых исторических персонажей из истории стран бывшего союза, выступавших против большевиков - и только для того, чтобы объявить их предателями, обвинить в сотрудничестве с нацистами и отвлечь внимание от деда армянского премьера. Сотрудничество деда Пашиняна с фашистами, кстати, так окончательно и не опровергли.

Но что бы ни придумала армянская пропаганда, нельзя забывать: дед Никола Пашиняна - фашист. И это именно то, что нужно знать, анализируя политику нынешней Армении и ее премьер-министра. И отвлечь внимание от этого позорного факта у армянских пропагандистов не получится.

Это же мнение звучит и в российском истеблишменте. В интервью Day.Az эксперты из России предсказывали, что молчание и смятение Пашиняна вызвано именно тем, что он в шоке и не знает, как теперь себя повести. Так, по словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, скандал вокруг деда армянского премьера вызывает все больше вопросов.

"Памятник нацистскому коллаборанту в центре Еревана и публикации в СМИ о том, что человек, подходящий под описание деда Пашиняна, воевал в армянском легионе - это наводит на мысли и заставляет задаваться определенными вопросами", - заявил Коротченко. "Если бы в числе руководителей гитлеровской Германии были бы армяне, лица армянского происхождения, вы тоже сегодня их героизировали бы? Как это понимать? Нжде - это преступник", - заметил Коротченко. По его словам, Пашинян мог бы вполне снести памятник Нжде, а он наоборот, рьяно его защищает.

Генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, в свою очередь, отметил что по-хорошему, должно быть проведено нормальное расследование и должен быть дан окончательный ответ - кем все-таки был дед Никола Пашиняна. "Но не исключено, что именно связь деда премьер-министра Армении с армянским легионом и содействовала тому, что Пашинян так позитивно относится к преступникам", - добавил Сергей Марков.

Он подчеркнул, что образ Гарегина Нжде, пособника нацистов, так нравится своим любителям типа Пашиняна тем, что он был активным, очень жестким националистом, замешанным в военных преступлениях. "Нжде не перестал быть националистом, когда начал активно сотрудничать с Адольфом Гитлером и службой безопасности СД, которая между прочим была объявлена преступной организацией. Он готовил диверсионные группы, которые засылались в тыл Красной армии, убивали наших солдат и взрывали объекты экономики. А попытки найти политическую поддержку с помощью таких запятнавших себя фигур продиктованы желанием обыграть оппозицию и оправдать уже свою собственную политику", - заявил Марков.

Как отмечал в беседе с Day.Az депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, очень важно понять, связана ли позиция Пашиняна с его дедом или же речь идет о политической составляющей. "Как афористично выразился в одном из своих недавних интервью азербайджанский Президент Ильхам Гейдарович Алиев, "власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней", - добавил Дмитрий Савельев.

Э.Ибрагимов