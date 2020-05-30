Полная бесконтрольность соцсетей вызывает проблемы, этот вопрос нужно серьезно решать

28 мая президент США подписал указ "о предотвращении онлайн-цензуры". Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть" и перестают быть просто "досками объявлений", считает Трамп.

По мнению главы американской администрации, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными, если не беспрецедентными, возможностями для определения, как общество будет интерпретировать события, полномочиями цензурировать и удалять информацию.

Отметим, что президент США сам является стороной, пострадавшей от дифференцированной "гласности" в соцсетях. Так, проармянский конгрессмен Адам Шифф совершенно спокойно продолжал вводить своих подписчиков в заблуждение, продвигая тему сговора Трампа с Россией, и эти высказывания не были помечены Twitter специальной маркировкой о недостоверности. В то же время твиты самого Трампа об опасности голосования по почте была добавлена пометка, предлагающая пользователям проверить достоверность высказывания.

Таким образом, впервые вопрос бесконтрольной деятельности социальных сетей был так жестко поднят на столь высоком уровне.

Своим мнением по этому поводу с Day.Az поделился депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

С одной стороны, к вопросу ограничения работы соцсетей нужно относиться очень осторожно, так как это один из способов высказывать свое личное мнение, отметил он. Но с другой стороны, соцсети как неконтролируемая область создает определенные проблемы многим странам.

"Некоторые пользователи и группы позволяют себе оскорблять, клеветать, очернять других людей и целые государства, распространять дезинформацию. В любом обществе находятся лица, предавшие национальные интересы и готовые за деньги клеветать на свою страну в любом вопросе, используя возможности соцсетей. Думаю, что над этим вопросом нужно серьезно работать", - сказал депутат.

Мирзазаде подчеркнул, что он против того, чтобы соцсети были взяты под полный контроль. Но люди или же группы, позволяющие себе оскорблять, сеять рознь, ненависть, распространять дезинформацию, должны нести какую-то ответственность. Наверняка многие сталкиваются в соцсетях с такими профилями, в каждом статусе которых - ложь. Вокруг этих профилей образуется целая сеть троллей и фейков. Путем каких-то технических ухищрений они создают впечатление, будто массы поддерживают их клевету, что на самом деле не соответствует действительности.

По мнению нашего собеседника, нужны либо какие-то национальные подходы к решению проблемы, либо международные структуры, которые бы этим вопросом занимались. Соцсети это возможность высказать свою точку зрения, но это не должен быть способ для распространения клеветы и оскорблений, сеяния вражды и ненависти. Кроме того, мир не раз становился свидетелем того, как соцсети превращались в платформы для организации терактов, акций против тех или иных государств, что, конечно, необходимо предотвращать.

"Я думаю, надо найти варианты решения этой проблемы. Не путем запретов или полного контроля, но какие-то варианты мир должен найти. Например, в Азербайджане полностью соблюдены права на свободу высказывания и выражения мнения, существует свободный Интернет. Но, к сожалению, есть немало сил, которые этим пользуются для сеяния внутригражданского противостояния и формирования негативного облика Азербайджана в мире.

Соцсети и Интернет это явления последних десятилетий, и как все новое, они тоже должны найти свои методы регулирования. Подчеркну - не запрета, а регулирования. И над этим должны думать не только в Азербайджане или только в США, но и во всем мире. И в международных организациях тоже", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева