Из больницы в капкан: Тофик Ягублу как орудие в руках марионеток

Один из самых радикальных оппозиционеров страны, внесший элементы неосиндикализма и эмоционально-поверхностной критики внутриполитических событий в дремотный лагерь увядших "старцев"-лидеров оппозиции Тофик Ягублу вышел на свободу.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу оппозиционера Тофика Ягублу.

На процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова мера пресечения в отношении Тофика Ягублу была заменена на домашний арест.

Отметим, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца.

Согласно обвинительному приговору, во время ДТП Ягублу оскорбил водителя другого автомобиля и находящуюся рядом его супругу, ударил и нанес водителю телесные повреждения отверткой.

Ягублу не признал выдвинутые в отношении его обвинения.

В связи с состоянием здоровья, 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в частную клинику "City Hospital".

Тофик Ягублу никогда не был интеллектуалом, тонким знатоком политических интриг и властителем дум, склонным к глубокому анализу процессов. Он очень далек от хитросплетений тактики и концепций стратегии - Ягублу всего лишь субъект харизмы для вечно недовольных всем и вся людей.

Для него все политические игры чужды, ибо он попросту не умеет играть и лишен какого-либо интуиции в внутриопозиционных разборках, когда вчерашние союзники превращаются в злейших врагов, а враги ради вполне конкретных, хоть и временных, интересов пытаются найти обшей знаменатель для решения насущных дел.

Тофик Ягублу был и есть очень слабым, даже весьма посредственным политиком. Он в последние годы превратился в блеклую тень председателя ПНФА Али Керимли и быть может, доверившись предводителю сетевых троллей и вечному неудачнику, совершил роковую ошибку как начинающий политик. Он до сих пор не может понять, скорее даже близко не подпускает ту мысль, что Али Керимли может его предать.

А это будет, ибо еще не было такого случая, чтобы ближайший сподвижник мелкопоместного дуче радикальных люмпенов не был обманут, превратившись в орудие для очередной блеклой и примитивной интриги. Такой индивид слишком поздно понимал, что его банально использовали, обманули, дали обещания, а потом за ненадобностью выкинули из игры.

Список преданных и обманутых лидером ПНФА длинен и там есть имена не только бывших и нынешних политиков, но и общественных активистов, НПОшников, журналистов, блогеров - да кого там только нет.

Чтобы оценить уровень Т.Ягублу как политика, достаточно вспомнить трагикомичные "выборы" на пост башгана "Мусават". Некогда монструозный локомотив радикальной оппозиции, ныне же дышащая на ладан партия проводила а-ля выборы с целью утверждения Арифа Гаджилы на очередной срок на посту башгана, т.е. председателя партии.

Тофик Ягублу по прямому указанию А.Керимли выдвинул свою кандидатуру на пост башгана и всерьез уверовал в свою победу. Ведь сам лидер ПНФА, а также зиц-председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы уверяли его, что стоит выдвинутся и мусаватисты проголосую за него, а Ариф Гаджилы вынужден будет распрощаться с кабинетом башгана.

Но политический пройдоха А.Керимли не учел, что играет слабой фигурой и его противник не маломощный, склонный к мнемоническим заявлениям А.Гаджилы, а очень опытный и прожженный Иса Гамбар, реальный лидер и руководитель "Мусавата".

Почуяв неладное, И.Гамбар напрямую вмешался в процесс, призвав мусаватистов проголосовать за А.Гаджилы.

Тофик Ягублу проиграл, но опять не понял главного: его в очередной раз обманул Али Керимли.

И ныне он не понимает, что стал пленником сетевой толпы, эрзац-героем кампанейщины с криками "Свободу Ягублу".

Несомненно - решения суда о об изменении наказания и помещения под домашний арест Т.Ягублу основан на гуманизме, но никак не может и не должен квалифицироваться как отход назад перед натиском крикливой толпы и речевками в соцсетях.

Власть, вопреки утверждениям представителей радикальной оппозиции и снулых блогеров, а также визгам некоторых "независимых" YouTube-каналов, не пыталась отомстить, наказать или попытаться урезонить Т.Ягублу. На него не давили, не пытались об изменении позиции или мировоззрении радикального до мозга костей де-юре мусаватиста. Наоборот, в следственном изоляторе для Тофика Ягублу в соответствии с законодательством на должном уровне были обеспечены нормальные бытовые условия, его законные права никем и никак не ограничивались, регулярно организовывались встречи и поддерживалась телефонная связь с членами семьи и адвокатами. Были созданы условия для того, чтобы представители азербайджанского офиса Международного комитета красного креста встретились с ним. Для поддержания его здоровья под контролем он был помещен в медпункт СИЗО, состояние здоровья Ягублу было стабильным. В то же время, по его желанию были созданы условия для того, чтобы знакомый ему гражданский врач Адиль Гейбулла занимался его лечением и контролировал состояние его здоровья.

Чтобы в состоянии здоровья Ягублу не возникли проблемы по его личной просьбе, а также рекомендации его врача Адиля Гейбуллы, он был переведен в клинику City Hospital.

Вроде все хорошо, что хорошо кончается: объявивший голодовку Тофик Ягублу хоть и под домашним арестом, но не в следственном изоляторе - они на свободе, у себя дома. Теперь, вроде по банальной логике вещей, он должен лечиться, пройти курс реабилитации после попытки голодовки и т.д.

Но нет, радикальная оппозиция неистовствует в своем пароксизме: сетевым хунвейбинам и политическим клошарам несвойственны такие понятия, как гуманизм, логика и разум. Они вопят о "несправедливом решении суда", давясь слюной требуют полной реабилитации и наказания всех, кто имел малейшее отношение к расследованию и судебному процессу.

Они жаждут мести, крови и откровенно говоря, не могут скрыть своего разочарования от решения суда. Именно так и не иначе: желательным сценарием развития событий для радикалов было бы резкое ухудшение состояния Т.Ягублу или впадение его в кому. Воинствующие радикалы, особенно руководители YouTube-каналов, давно превратившиеся в сетевую клоаку, завуалированно намекали, что, если бы Тофик Ягублу вообще распрощался с жизнью, "было бы весьма и весьма, знаете ли", дабы впоследствии использовать его смерть в своих политических целях.

Маразматические попытки представителей радикальной оппозиции истолковать решение о переводе Т.Ягублу под домашний арест как свою "яркую и убедительную победу", их абсурдные призывы и тщетные потуги исказить саму суть события убедительно доказывают, что человеческая жизнь не имеет абсолютно никакой цены для таких людей, занимающихся исключительно клеветой, примитивным сарказмом и злословием в соцсетях. Али Керимли, а также Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы и другие марионетки политической, а также виртуально-сетевой авансцены совершенно не хотели, чтобы Т.Ягублу вышел на свободу. Ибо ради своих шкурных, меркантильных интересов они готовы попрать элементарные, но высшие принципы чести и морали.

Тофик Ягублу на свободе.

Но свободен ли он?