https://news.day.az/politics/1277699.html Армения потерпела тяжелое поражение - Заявление Эрдогана
Армения потерпела тяжелое поражение - Заявление Эрдогана
"Армения потерпела тяжелое поражение".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"После тяжелого поражения Армения утверждает, что Турция вовлечена в конфликт. Это является доказательством их беспомощности", - отметил президент Турции.
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