Армения потерпела тяжелое поражение

"Армения потерпела тяжелое поражение".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После тяжелого поражения Армения утверждает, что Турция вовлечена в конфликт. Это является доказательством их беспомощности", - отметил президент Турции.