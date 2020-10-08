"Армения потерпела тяжелое поражение".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После тяжелого поражения Армения утверждает, что Турция вовлечена в конфликт. Это является доказательством их беспомощности", - отметил президент Турции.