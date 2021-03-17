https://news.day.az/politics/1326457.html В Азербайджане продлены сроки приостановления проверок в сфере предпринимательства
В Азербайджане продлены сроки приостановления проверок в сфере предпринимательства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно поправке, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлен до первого января 2022 года.
Помимо этого, проверяющим органам нельзя проводить плановые и внеплановые проверки деятельности предпринимателей, охватывающей период приостановления проверок, за исключением проверок, указанных в статье 2.1 настоящего закона.
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