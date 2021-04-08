Кочарян пытается "обнулиться" после 44-дневной войны

В Армении грядут выборы. И всевозможная шушера полезла из всех щелей, рассчитывая на провалах Никола Пашиняна выцарапать себе место под солнцем.

Самым крупным "тараканом", объявившимся перед армянским народом после 44-дневной войны, является Роберт Кочарян. Экс-президент, глава карабахского клана и просто военный преступник хочет снова во власть. Роль якобы честного негоцианта ему надоела, он хочет возглавить силу в парламенте, а затем перебраться в премьерское кресло. Он выждал некоторое время, понаблюдал, послушал, что там говорят из-за пределов Армении и выработал свою особую тактику, которую наверняка считает хитроумной и эффективной.

Начал Кочарян с интервью не армянским СМИ, а крупнокалиберному одиозному российскому журналисту Владимиру Познеру. В принципе, Робику не стоило этого делать. Когда человеку нечего сказать, ему лучше не появляться перед особо широкой аудиторией. А данное интервью уж точно рассчитывалось не на полтора миллиона армян, а на сто миллионов россиян. И красной нитью через всю беседу проходило не только топтание Пашиняна, но и демонстрация Москве и россиянам, что он, Кочарян свой в доску, пророссийский до кончиков ногтей.

Так, к большому удивлению многих в Армении Робик джан заявил, что не поддерживает реваншистов. Прозондировав космическое пространство, он понял, что идея реванша в Карабахе Москвой совсем не поддерживается и сменил риторику, которой отличался в первую пару месяцев после войны. Правда, и Пашинян является противником реванша, но его будущий "отец армян" в расчет совсем не принимает, потому что в Москве Никола вроде как списали со счетов.

Итак, Кочарян дал интервью Познеру и пообещал России вечную любовь. Этот военный преступник никак не может оторваться от 90-х годов, когда это имело какое-то значение, и не осознает, что теперь для победы понравиться нужно только армянскому народу, избирателям. И даже больше - как замечают в Армении, подобное неуместное расшаркивание перед Россией в нынешних условиях только раздражает армян. Кстати, в России то как раз его не приняли. В разгар войны он все пытался навязаться в гости в Москву, но приглашения не последовало, и для спасения лица Робик приписал себе коронавирус, мол, не могу ехать заражать Владимира Владимировича (который его и не ждал)...

А что Роберт Кочарян может такого сказать армянам, чтобы заставить проголосовать за себя?

В интервью Познеру Робик джан не нашелся, что рассказать о своем главном достижении за последние 30 лет. Еще в сентябре прошлого года, отвечая на такой вопрос, он мог бы похвастать оккупацией азербайджанских территорий, но теперь этого аргумента он лишен. Более того, о первой карабахской войне и якобы "победе" ему лучше молчать. 44-дневная война вскрыла столько нарывов в теле этой "победы", что никакой здравомыслящий политик не станет напоминать об этом взбешенным армянам. Вина Пашиняна только на поверхности, а в реальности поражение потерпела Армения и армия карабахского клана. За 44 дня было обрушено все нагромождение мифов и фантазий, которые скармливали армянам вместо надежд на нормальную жизнь. Политическая карьера Кочаряна в результате освобождения Азербайджаном своих территорий была полностью обнулена.

Президент Ильхам Алиев добил карабахский клан окончательно, заявив в интервью иностранным журналистам, что Азербайджан разгромил армию не Пашиняна, а Кочаряна и Саргсяна. Это было сказано не в поддержку Никола, просто нужно быть честными. А правда заключается в том, что армия, бежавшая с полей сражений, это та самая армия, что три десятка лет создавалась под началом выходцев из Карабаха, внушавших армянам мысль о некой "непобедимости". Все, что было создано за 20 лет правления карабахского клана, было стерто, уничтожено. "Непобедимые" дезертировали толпами, и Никол Пашинян тут совершенно не при чем. Вспомним, что еще в 2016 году, когда у власти был Серж Саргсян, произошло то же самое, только в меньших масштабах.

Как говорил Президент Азербайджана, "мы преподали урок преступникам, долгое время руководившим Арменией... Мы уничтожили армию Кочаряна, Саргсяна. Они разрушили все на наших землях. В этот раз они от страха не смогли и носа показать на территории Нагорного Карабаха. Где ваш героизм? Нацепили на себя фальшивые геройские ордена. Снимите и спрячьте куда подальше эти железяки. Мы вас победили, Пашинян никто! Вас - Кочарян и Саргсян, палачей азербайджанского народа, палачей Ходжалы, мы одолели. Вашу армию уничтожили мы".

Кочарян отреагировал на эти заявления с освобожденных территорий нервозно и желчно. Перевод стрелок на себя любимого ему очень не понравился. Однако аргументированно возразить не сумел, потому что сказать ему попросту нечего. Пока земли находились под армянской оккупацией, карабахский клан мог козырять этим фактом, хотя в последние годы, надо сказать, энтузиазма в армянском обществе поубавилось. После апрельских боев клан начал терять позиции и окончательно лишился их с переворотом Пашиняна. Так что вписать свое имя золотыми буквами в историю армян у Кочарана не получилось. Все, чем он запомнился, это "программные" расистские заявления о генетической несовместимости армян и азербайджанцев, вытекающие из идеологии нациста Нжде.

Теперь он рассчитывает выиграть выборы и снова возглавить армян. А что он сделал для них, чтобы рассчитывать на победу?

Примечательно, что после капитуляции Армении Кочарян предпринял не одну попытку протиснуться во главу протестного движения, но его не приняли и выдавили в задние ряды. Видимо, несмотря на шок, армяне все-таки не утратили способности соображать. К тому же не нужно быть гением политологии, чтобы разобраться в том, кто на самом деле виноват в бедах армянского народа. Нет, не Никол, а те, кто заварили всю эту кашу тридцать лет назад, кто превратил Армению в государство-изгоя, лишил ее возможностей развития и нормальной жизни. Кочарян и Саргсян стояли у истоков оккупационной армии, въехавшей в азербайджанский Карабах на российских танках и за тридцать лет так и не превратившейся в сколько-нибудь достойные вооруженные силы. Армия Кочаряна-Саргсяна - это позор для любой страны, это воплощение крушения всех мифов, которыми кормили армян сотню лет. И все, что может сказать военный преступник сегодня армянам, - что при нынешней армии реванш невозможен.

"События показали, что я был абсолютно прав. Потому что сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в большой степени подрывают основы государственности страны. Виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении, потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически вела Армению к пропасти и привела к кризисной ситуации. Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше напоминала колонию. Основная причина этого - оккупационная политика, потому что чем дольше они пытались удержать наши земли под оккупацией, тем больше попадали в зависимое положение", - сказал Президент Азербайджана.

Вот это как раз те слова, к которым армянам стоит прислушаться. А то, что лепетал лузер Кочарян в интервью Познеру - это даже не для истории.

Зульфугар Ибрагимов