Как армянский ПИССАТель Амирам учил русских русскому языку

Некий "блестящий знаток" русской словесности и орфографии Амирам Григоров решил преподать авторам Gradatora урок грамматики. Тогда как известно, что наши дорогие армяне, где бы не жили, сколько бы не жили, никогда не утрачивают родных армянских диалектов, специфического акцента и иных ментальных привычек.

Однако берутся учить и патриотизму по-армянски, и русскому языку в собственном изложении.

На самом же деле армянский автор Амирам Григоров (вероятно настоящая фамилия Григорян - у некоторых живущих за рубежом армян есть привычка прятать окончание "ян", чтобы имитировать адаптацию в стране проживания) в данном случае решил выступить защитником некого эксперта Валерии Олюниной, которой Gradator.Ru посвятил свой недавний материал, передает Day.Az.

Gradator ни в коей мере не оскорбил Олюнину, просто обратил внимание на чрезмерное рвение этого эксперта угождать армянским интересам, до такой степени, что ее призывы стали работать во вред интересам России - страны, которая все же является Родиной для Олюниной. Просто слегка напомнили об этом.

Но тут в бой ввязался армянский друг эксперта Олюниной Амирам, и пошел "рубить" головы, выступая на страницах националистической газеты армян России.

Примечательно, что как только кто-то выступает с критикой армян или их апологетов, тех сразу же записывают в "азербайджанцы" или "турки", как-будто у россиян не может быть иной точки зрения, отличной от армянской. В конце концов, в России живут не только пришлые армяне, но и многочисленные народы собственно РФ, включая русских, татар, башкиров, адыгов, ингушей, чеченцев, черкесов и других.

Амирам Григоров называет нашу статью, посвященную трудам Олюниной, "анонимочкой". А что же в ней анонимного? Написали, как думали. Если Олюнина или Григоров имеют право выразить свое мнение, то почему такого права нет у нас?

Не имея возможности ответить по существу, Амирам Григоров прицепился к стилистике и орфографии. Изображая из себя крутого юмориста и лингвиста, Григоров сыплет определениями типа автор "масква учился".

"Какая разница, где учились авторы - в Москве, Ростове, Сочи или Уфе, мы не видим в наших текстах серьезных отклонений от профессиональных или грамматических критериев, тем более что главная наша цель - служение интересам РФ. И если действия политического армянства, получившего беспрецедентные преференции в России, идут вразрез с нашими интересами, значит, хотя бы мы будем об этом изредка напоминать", - пишет Gradator.

Григоров также пускается в философские рассуждения, сообщая аудитории, что "у нас разные среды, как и разные цивилизации, установки и представления обо всём на свете". Вот здесь вы правы, Григоров! У армян действительно абсолютно разные со всем миром среды, установки и представления. Ваша "древняя армянская цивилизация" - от Александра Македонского до королевы Елизаветы II - сплошной вымысел, просто потому что своей цивилизации у армян как не было, так и нет. Армянство традиционно возвышается за счет других цивилизаций, умея искусно потреблять и присваивать чужое. Именно поэтому у армян нет сильного государства, но есть сильная вампирическая диаспора.

Следующий абзац в "творческом" изображении Григорова надо бы привести полностью, чтобы оценить "высокий" интеллектуальный уровень этого автора.

"Наша среда - это та среда, в которой считается стыдным, чавкая икрой, превозносить отвратительную тиранию иноземного султана, который тебе платит. Считается стыдным продавать чужую свободу и отнимать чужую жизнь. Считается стыдным благословлять в храме убийц, мародёрствовать и воровать чужие иконы. Считается стыдным лгать и повторять за денежку чужую ложь. Стыдным - отрицать геноцид и практиковать геноцид. Стыдным - зариться на чужую землю, прикрывая традиционное стремление захватывать земли неверных - псевдоисторическими нелепыми фантазиями на тему "албанского древнего царства". Наша среда - это наша среда, а у вас она другая, где всё построено на взятках и бакшише, где квакают антисемиты шевченки и испитые продажные марковы. Вы оплачиваете эту "вашу среду" из нефтяных денег, и губите каспийскую популяцию осетровых, а у нас, вот представьте, всё бесплатно. Сложно поверить, правда, безымянный бей?" - просто фонтанирует этот маразматический автор.

Теперь придется разбирать амирановскую ложь по пунктам:

1) пытаясь преподать "хороший тон", Григоров сам скатывается до непристойных "чавкающих" определений;

2) упрекая иных во лжи, сам выступает образчиком транслирования непревзойденной еще никем армянской лжи;

3) поминая "стыд", "убийц", "мародеров" и порицая "воровство", Амирам забывает, что это армянские солдаты топтали, убивали, воровали и мародерствовали на чужих землях;

4) упрекая иных в "геноциде", армянские военные преступники и террористы сами несут ответственность за геноцид тюрков, евреев, русских, курдов и других. И когда вскроются архивы, их вина будет доказана. В конце концов, чье "культурное наследие" АСАЛА, Дашнакцутюн, "Немезис", Нжде, Дро, Андраник?

5) изображая армянскую "невинность" и пытаясь уверить, что впервые слышит о коррупции, Григоров забывает, что это армянская диаспора поразила всю Россию своими коррупционными схемами и повязала криминалом. Это ведь по каналам армянской диаспоры нечистоплотные чиновники со всего мира отмывают свои теневые капиталы;

6) высказываясь в оскорбительном тоне о россиянах Шевченко и Маркове, Амирам забывает упомянуть Затулина и Милонова, не говоря уже о целой армии других проплаченных диаспорой апологетов армянства. Так что, про "бесплатно" вы явно загнули. Спросите хотя бы у Затулина или Соловьева, за сколько они отрабатывают свой "армянский хлеб"? От количества нулей у вас, Амирам, начнется помутнение рассудка;

7) и главное - обвинять других в захвате чужих земель - самая бесстыдная амирановская ложь. Что касается "зариться на чужие земли" - так это и есть самая отличительная особенность армян, рисующих карты мифической "великой Армении" на территориях других государств, включая Россию. Это ведь в моноэтнической Армении не осталось представителей других народов, и на территории Армении не находились иностранные войска. А вот армянские оккупанты топтали и грабили земли и население в азербайджанском Карабахе, армянская диаспора претендует на Самцхе-Джавахети в Грузии, захватила Абхазию, мечтает оторвать кусок у Турции, прибрала к рукам Краснодарский и Ставропольский края РФ, Ростов, Сочи, Армавир, Адлер, Башкирию, укомплектовалась в Лос-Анджелесе и Марселе, и тд.

Дальше разыгравшийся Амирам с пафосом завершает свой абсурд следующими словами: "И, позвольте мне, писателю, члену Союза Писателей Иерусалима, судить о таланте Олюниной, а не безвестному косноязычному мещади, манкирующему запятыми!".

Так он оказывается еще и писатель?! Да еще и член в Иерусалиме?! Подобное косноязычие, "чудный литературный стиль", при котором Григорова возвели в члены Союза писателей Иерусалима, явно не делает чести этому сообществу.

Амирам грозит россиянам, лишая нас права на собственное мнение, упрекает за дружбу с другими народами и обещает, что "эта геополитическая ошибка России" (не желание воевать за армян) будет исправлена, то есть, армяне-таки подведут нас к большой войне.

И в заключение самая умилительная фраза от Григорова (кстати, весь его текст исписан с чрезмерным употреблением запятых, в чем он столь несправедливо упрекал:

"Мы тут, вообще-то, о России, в которой живём, и которую любим", - сообщает вконец завравшийся ПИССАТель Амирам.

Уважаемый читатель, вы хотя бы что-то из сочинений Григорова почерпнули для себя в контексте "любви к России"? Мы увидели только пещерный армянский национализм, ложь и беспредметное "чавканье", как он сам изволил выражаться.

Надеемся, что нам больше не представится неприятная возможность комментировать сочинения этого писсателя с "глубоким знанием русского языка"...