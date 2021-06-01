Защита прав детей в приоритете госполитики Азербайджана

Защита прав детей волнует все человечество. Надеюсь, что дети во всём мире будут жить счастливо, вырастут в достатке и не будут свидетелями войн и насилия. Сегодня на многих точках карты происходят вооруженные конфликты, от которых страдают дети. Азербайджан также столкнулся с тяжёлыми последствиями войны. В результате вооруженной агрессии Армении против нашей страны в начале 1990-х годов миллион наших граждан стали вынужденными переселенцами, в том числе более 300 000 детей.

Об этом Day.Az сказала председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам семьи, женщин и детей, профессор Хиджран Гусейнова.

Как напомнила парламентарий, ужасы войны оставили неизгладимый психологический отпечаток на детях.

"Несмотря на объявление о прекращении огня в 1994 году, факты убийства азербайджанских детей со стороны армян продолжали фиксироваться. За этот период 34 ребенка стали жертвами армянского террора, 14 из них погибли, 20 получили ранения. Самой младшей Захре Гулиевой на момент смерти было всего год и восемь месяцев. Во время Второй Карабахской войны в результате артиллерийского обстрела ВС Армении гражданских населенных пунктов в городах Нафталан, Агджабеди, Гянджа, Барда и других районов в общей сложности было убито более 10 детей, 50 были ранены. Четыре ребенка потеряли обоих родителей, многие дети потеряли одного из родителей", - сообщила она.

Депутат отметила, что сегодня все страны мира взяли на себя обязательство по обеспечению лучшего будущего для детей.

"Обеспечение детей и защита их прав является одним из важных направлений государственной политики Азербайджана. Даже в самые тяжелые времена защита прав детей была в приоритете госполитики Азербайджана. Распоряжение Президента Ильхама Алиева об утверждении "Плана деятельности по реализации стратегии относительно детей на 2020-2025 годы" позволит еще больше улучшить работу в этой сфере", - считает Гусейнова.

Парламентарий также подчеркнула, что в Азербайджане соблюдаются права всех детей, они не подвергаются какой-либо дискриминации, для них созданы все возможности жить в условиях мира и толерантности.

"Самым ценным достоянием каждой нации и государства являются дети. Семья наравне с государством несут ответственность за воспитание молодого поколения на принципах патриотизма, привязанности к нашей истории, национальным традициям, уважении к старшим и духовным ценностям. Дети - это наследие будущего, мы должны постараться дать им счастливую жизнь. Сердечно поздравляю всех детей с Международным днем ​​защиты детей. Желаю каждому из них крепкого здоровья и успехов в жизни", - заключила Хиджран Гусейнова.

Абдул Керимханов