Сближение Баку и Анкары никому ничем не угрожает

Подписание Шушинской декларации, несомненно, событие большого исторического значения. Это новая страница нашей истории, которую мы сегодня пишем.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский эксперт, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

Подписание всеобъемлющей декларации о союзничестве именно в городе Шуша - это большая историческая победа Азербайджана, считает Гусейнов.

"Военно-политическая составляющая этого документа говорит о многом. Речь фактически идет о совместном с Турцией решении вопросов обороны, безопасности и стабильности наших стран и региона в целом. Инновационные технологии и разработки военно-промышленного комплекса Турции, в том числе космические, станут доступными для Азербайджана. Причем, часть из них будет производиться на территории нашей страны. Важно подчеркнуть, что это взаимодействие не направлено против кого-либо. В декларации так и говорится: развивающееся между Азербайджаном и Турцией военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран. Это очень важный момент. Соседям Азербайджана следует уяснить, что сближение Баку и Анкары ничем им не грозит, наоборот, оно будет способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул наш собеседник.

Отдельная тема, отметил эксперт, это экономическая и транспортно-логистическая составляющая этого документа. В декларации нашли отражение четкие положения, связанные с открытием Зангезурского коридора. Перейти от слов к делу позволили новые геополитические реалии, сложившиеся после Второй карабахской войны.

Еще одним вопросом чрезвычайной важности, по мнению Ризвана Гусейнова, являются планы по открытию в Шуше Генконсульства Турции. Этот фактор послужит стабильности и безопасности как в Карабахском регионе, так и на Южном Кавказе в целом. Потому что те, кто ранее подумывали о реваншизме, после этой декларации могут забыть о своих планах. Повышение статуса союзничества между Азербайджаном и Турцией охладит горячие головы, считает азербайджанский эксперт.

По словам Гусейнова, его, как историка, очень привлек один момент. Президент Ильхам Алиев, говоря о подписанной Шушинской декларации, подчеркнул, что она является продолжением Карсского договора от 1921 года. В декларации делается ссылка на исторический Карсский договор, подписанный в октябре 1921 года. Очень символично, считает эксперт, что через сто лет в освобожденной Шуше была подписана декларация о союзничестве Азербайджана и Турции, документ, указывающий направление нашего дальнейшего взаимодействия.

"Напомню, что именно по Карсскому договору произошло признание границ между Турцией и большевистской Россией, а также между тремя республиками Южного Кавказа. На мой взгляд, Президент Азербайджана таким образом дал понять, что границы были и остаются незыблемыми, и с этим согласна в том числе и российская сторона. Кстати, в Армении уже не один год поднимаются голоса за денонсацию Карсского договора, призывают к этому Москву, рассчитывая превратить этот документ в инструмент шантажа. Но это, конечно, несерьезный разговор.

Азербайджан будет последовательно выступать за делимитацию и демаркацию границ. Эти процессы были проведены после заключения Карсского договора, но не полностью, потому что в период существования СССР полагающиеся по договору Азербайджану территории постепенно незаконно передавались армянской стороне без согласия азербайджанского народа. Приверженность Азербайджана Карсскому договору говорит о том, что мы не признаем все эти незаконные акты, и делимитация и демаркация будут проводиться с учетом тех реалий, которые возникли в конце 20-х годов после того, как ЗСФСР была разделена на три союзные республики с определением их конкретных границ", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева