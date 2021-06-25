Армянская футБОЛЬ голландских парламентариев

Неескенс, ван Ханегем, Ренсенбринк, ван де Керкхоф и конечно же Йохан Кройф. Одно упоминание этих фамилий вызывает бурю восторженных эмоций у болельщиков футбола со стажем. Во всем мире, в том числе и в Азербайджане. Игра "летучих голландцев", в составе которых блистал один из величайших игроков в истории футбола Кройф, никого не могла оставить равнодушным. Этой великой командой руководил Ринус Михелс, которого по праву называют "отцом тотального футбола".

Великий тренер позже создал еще одну прекрасную сборную. Вот пишу эти строки и по телу проходит дрожь от воспоминания о том, какие чудеса на зеленом газоне творили богоподобные Гуллит, Райкаард, Куман и, конечно же, ван Бастен. Последний и вовсе был кумиром миллионов любителей футбола моего поколения. Мы до сих пор вспоминаем европейское первенство 1988 года, которое стало настоящим бенефисом блестящего трио Райкаард-Гуллит-ван Бастен. Голландцы одолели в финале ЧЕ-1988 невероятную сборную СССР, ведомую великим Валерием Лобановским.

Вряд ли погрешу против истины сказав, что немалое число ценителей самой популярной в мире игры, даже из стран бывшего СССР, болели в том финале за голландцев. Уж больно волшебным, изящным, сказочным был футбол в их исполнении. И, помня об этих "летучих голландцах" разного периода, в том же Азербайджане поныне многие испытывают симпатии к команде Нидерландов.

Точнее, испытывали. Увы, но многие голландские политики сделали все для того, чтобы в нашей стране болели в матчах нынешнего европейского первенства не за сборную Нидерландов. Симпатии подавляющего большинства отечественных болельщиков в матче 1\8 финала ЧЕ-2020 будут на стороне чехов. Просто потому, что голландские парламентарии решили донельзя политизировать футбол, приняв очередную анти-азербайджанскую резолюцию.

Они обратились к правительству своей страны с призывом не присутствовать на футбольном матче четвертьфинала турнира Евро-2020 сборной Нидерландов, который пройдет в Баку. То есть, они явно поставили телегу впереди лошади. Голландской сборной еще нужно пройти чехов, чтобы оказаться в четвертьфинале. Впрочем, суть дела не в этом.

"Учитывая, что, были нарушены заявление о прекращении огня после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе и международное правило войны, и более 200 армянских военнопленных все еще в Азербайджане, в том числе и открытие в Баку "парка трофеев" с касками погибших армян. Принимая во внимание политическую и военную ситуацию в Азербайджане, правительству настоятельно рекомендуется не посылать в Баку правительственную делегацию, в случае если сборная Нидерландов примет участие в футбольном матче в Баку", - гласит резолюция.

Как сообщает "Арменпресс", Федерация армянских организаций Нидерландов приняла активное участие в процессе принятия этой резолюции. Иными словами, этот клочок бумаги был принят в интересах не Нидерландов, а армянской диаспоры. Армении, кстати, эта резолюция ничем не поможет. Но в Баку в очередной раз констатируют проармянскую позицию парламента Нидерландов.

Который опять предпочел не видеть леса за деревьями. За все почти три десятка лет, что длилась оккупация Арменией 20% территорий Азербайджана, парламент "страны тюльпанов" ни разу не выступил с резолюцией, осуждающей действия официального Еревана, несмотря на то, что армянская сторона игнорировала резолюции ООН. А еще, несмотря на совершенный армянскими головорезами Геноцид в Ходжалы. Который так цинично признался третий президент Армении, бывший карабахский сепаратист Серж Саргсян, был карательной акцией с целью устрашения мирного азербайджанского населения.

Молчали голландские парламентарии и когда Арменией правил Роберт Кочарян, еще один военный преступник и бывший карабахский сепаратист, являющийся автором фашистского тезиса о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Тем самым Нидерланды, на любом уровне, включая парламентский, лишили себя морального права давать оценку армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Но, они штампуют бесполезные резолюции. Они возмущаются тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Они называют "военнопленными" тех армянских диверсантов, которые участвовали в убийствах или в подготовке убийства азербайджанцев и были схвачены уже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года.

Они ни словом не обмолвились о том, что Армения отказывается передавать Азербайджану карту минных полей. Мины, вынужден напомнить, установлены на освобожденных, всем миром признанных азербайджанскими, территориях. В итоге, с момента окончания 44-дневной войны, около 30 наших граждан были убиты минами, более 100 человек получили ранения. И этот скорбный список может пополнится именно по вине Армении и ее покровителей. К числу которых стоит отнести и голландских парламентариев.

Которые не хотят видеть того, как Армения шантажирует официальный Баку наличием минных карт. Это ведь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил недавно, что нашей стороне передана лишь малая часть минных карт. Это ведь армянский полковник бравирует тем, что участвовал в закладке тысяч и тысяч мин на нашей земле!

Но, все это прошло мимо голландских парламентариев. Они демонстрируют очевидную предвзятость. А может и ангажированность. Мы же знаем, сколь активно используется армянская "коньячная дипломатия". Возможно, что она и сыграла свою роль также и сейчас. В любом случае, парламентариям Нидерландов стоило бы сосредоточиться на проблемах своей страны. Их немало.

Достаточно напомнить, что в феврале были выбиты стекла на еврейском кладбище в Роттердаме и намалеваны граффити в еврейском ресторане в Амстердаме. Эти инциденты напомнили о росте антисемитизма в королевстве. Дошло до того, что министр юстиции Нидерландов Фердинанд Граппенхаус констатировал, что в стране "возвращается ненависть к евреям". И вот, парламентарии этой страны пытаются учить чему-то Азербайджан, где никогда не было антисемитизма, где мультикультурализм является одним из брендов государства.

Неуместно? Конечно. Глупо? Разумеется. В Баку лишь пожмут плечами, увидев очередную проармянскую резолюцию. В нашей стране напомнят, что на матчах ЧЕ-2020 уже побывали президент Турции Эрдоган, президент ФИФА Джанни Инфантино. Возможно посещение четвертьфинального матча ЧЕ и президентами стран, которые будут в нем участвовать. Не факт, повторю, что это будет Голландия. Но факт, что такая политика парламентариев этой страны лишила голландские компании возможности участвовать в восстановлении оккупированных территорий. И сделала все, для того, чтобы азербайджанские болельщики поддерживали не Голландию, а их соперников. Несмотря на память о Кройфе, ван Бастене и Михелсе...

Акпер Гасанов