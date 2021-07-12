Сообразили на троих: кому освобожденная Шуша глаз колет?

Что же из этого следует? Следует жить,

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

Вы полагаете, все это будет носиться?

Я полагаю, что все это следует шить.

Эти строки из песни, что прозвучала в кинофильме ."Москва слезам не верит", наиболее точно отвечают на вопрос о наиболее правильной реакции на очередную, которую уже по счету , дешевую провокацию со стороны послов США, России и Франции, которые не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу. Они нас не предали, а разочаровали.

Нет, особых иллюзий касательно отношения той же Франции к Азербайджану никогда и ни у кого в нашей стране не было. Да и откуда взяться иллюзиям, когда во Франции регулярно принимали карабахских сепаратистов, ряд французских городов заключили договора о побратимстве с городами нашей страны, что находились под армянской оккупацией?! Франция, при всех ее президентах, была про-армянской. Она открыто называла себя старшей сестрой Армении. При этом, особого цинизма вся эта кампания в поддержку страны-оккупанта достигла в период 44-дневной войны.

Дошло до того, что президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя функции распространителя фейков армянской пропаганды. Он врал, безбожно и беззастенчиво, про мифических "боевиков из стран Ближнего Востока", что якобы воевали на стороне Азербайджана. При этом, очевидные и доказанные факты участия этнических армян из разных стран мира в нынешней и Первой Карабахской войнах им замалчивались. О том, сколь омерзительно повел себя французский Сенат, в очередной раз и говорить не стоит.

Одним словом, с Францией все было понятно и до того, как посол этой страны отказался посещать колыбель азербайджанской культуры.Мсье Закари Гросс может теперь сколько угодно писать в соцсетях о поддержке Францией территориальной целостности Азербайджана, рассуждать об азербайджано-французских отношениях и дружбе, пытаться заверять нашу общественность в том, что позиция французских парламентариев не есть позиция официального .Парижа. Ему отныне вправе не верить.

Тоже самое касается и посла США в нашей стране Эрла Литценбергера.Прекрасно помню, что в начале апреля министр экономики Микаил Джаббаров встретился с ним. И Эрл Литценбергер поздравил азербайджанскую сторону в связи с обеспечением территориальной целостности нашей страны, он подчеркнул важность установления устойчивого мира в регионе. Посол тогда даже отметил готовность американских компаний участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, в частности отметил их заинтересованность в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.

Так вот все это поставлено под очень большой вопрос после отказа мистера Литценбергера посещать Шушу. Слишком уж важен этот город для Азербайджана и азербайджанцев, слишком уж много сил и жертв было отдано во имя его возвращения. Это город-цитадель , это город славы и героизма азербайджанской армии. Это город, являющийся признанной Консерваторией Кавказа. Не понимать того, какие последствия может иметь отказ от поездки в освобожденную Шушу, посол США не мог.

Он, как и его французский коллега, по сути поставили крест на планах по участию компаний из своих стран в восстановлении освобожденных территорий. Это, по сути, выстрел себе в ногу. Но, если действия послов Франции и США были возмутительными, но не удивительными, то поразил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Ведь, официальный Баку, в том числе и устами президента Азербайджана Ильхама Алиева многократно подчеркивал важнейшую роль развития отношений между нашими странами.

Кроме того, Россия, вопреки истеричному требованию мирового армянства, надеждам официального Еревана, не стала вмешиваться в 44-дневную войну, что обеспечило ее справедливое решение, предопределило разгром армянской армии. Которая единолично никогда не была в состоянии противостоять азербайджанской армии. Кроме того, подпись президента России Владимира Путина стоит под трехсторонним соглашением от 10 ноября прошлого года.

Наконец, совсем недавно, при посредничестве России, правительство Армении предоставило Азербайджану карты минных полей в Зангиланском и Физулинском районах. В целом сделано немало правильных и нужных шагов с российской стороны. Тем удивительнее видеть крайне возмутительный шаг со стороны посла России в Азербайджане. Который не может не знать, помимо всего прочего, что Шуша является городом, который дал миру многих корифеев азербайджанской культуры и искусства.

Включая и великого Бюль-бюля. Сын которого, посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы является одним из самых уважаемых дипломатов, что несут службу в России. Было бы очень важно, чтобы посол РФ в нашей стране , во что превратили армянские вандалы бронзовую скульптуру Бюль-бюля, а также Натаван и Узеира Гаджибекова. Увидел бы он и отчий дом Полада Бюль-бюль оглы, который ныне восстанавливается.

В целом, послы Франции, США и России могли бы увидеть, во что армянские оккупанты превратили Шушу , некогда цветую и прекрасную,за почти три десятка лет оккупации.Увидели бы они и то, сколь стремительно идет процесс восстановления Шуши. Не захотели. Мы это увидели и сделали соответствующие выводы. Никаких переживаний на сей счет нет. Потому, что Азербайджан является слишком сильной и самодостаточной страной. чтобы ориентироваться на выкрутасы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Мы лишь в очередной раз убедились в том, что победа в 44-дневной войне была достигнута не благодаря, а вопреки их позиции. Что , в свою очередь, доказывает мощь нашего государства, играющего роль регионального гегемона.У которого есть много друзей. Что и подтвердил вояж в Шушу послов 46 стран мира. Среди которых послы Китая, Турции, Израиля, Украины,Японии, Италии, Швеции. Даже посол Нидерландов был в числе побывавших в Шуше.

Что до позиции послов , представляющих страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, но хочу напоследок напомнить то, о чем президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал а встрече с награжденным военнослужащими."Еще в ходе войны против нас хотели ввести санкции. Мы воевали на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Вводить санкции против нас - это бессовестно и несправедливо. Кто организовывал все это? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто это предотвратил? Дружественные нам страны, страны-члены Движения неприсоединения", указал глава нашего государства. Их усилия, как видим, потерпели крах. Так будет и на сей раз. Освобожденная Шуша стремительно возрождается, являясь культурной столицей Азербайджана. Какие бы выкрутасы не выкидывали послы Франции, США и России.

Акпер Гасанов