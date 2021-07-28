Почему государственное СМИ России "лежит" под Маргаритой Симоньян?

Захватывать, оккупировать, присваивать, фальсифицировать. Если спросить, чем занимается Армения и ее граждане в современном мире, то первым делом вспоминаются эти 4 слова. Это основные принципы, по которым армянство, не имеющее по сути своей собственной истории, пытается самоутвердиться. Причем пытаясь присвоить что-либо, армяне будто теряют связь с реальностью и логикой в целом, не замечая, насколько очевиден и смешен обман. Сколько мы видели видео, где армянская ложь становится чуть ли ни мемом в соцсетях. Стоит лишь вспомнить знаменитый ролик про "арменоидную расу", который пару лет назад был буквально на всех платформах РуНета.

Для тех, кто не видел ролик, коротко отметим, что молодые люди армянского происхождения пытались доказать задержавшим их российским полицейским, что все люди на Земле произошли от армян и все изобретено армянами.

Метод позитронно-эмиссионной томографии, который используется при диагностике в онкологии - "придумали армяне". Бетономешалку - "создал армянин", изобретатель магнитно-резонансного сканера - "тоже армянин". Более того, "армяне создали" банкомат и даже краску для долларовых купюр. Это лишь короткий список смешных армянских утверждений. Анализировать и перечислять его можно бесконечно...

На сегодняшний день армяне больше всего пытаются сфальсифицировать и присвоить и культурное наследие Азербайджана (в особенности, исторические памятники, албанские церкви, музыку, кухню), Грузии и Турции. Одним из главных распространителей подобных фейков и дезинформаций, в частности о том, что хаш, долма, лаваш, аджика, хачапури "армянские" блюда, является небезызвестная алчная Маргарита Симоньян, использующая российские государственные СМИ для своих личных целей, нанося при этом урон авторитету России и ее интересам.

В частности, на днях симоньяновское "РИА Новости" опубликовало материал "Армянская кухня - одна из древнейших в Европе и самая древняя в Закавказье". Это не первая и не последняя лживая статья на РИА, но если коротко, то все блюда в Европе и на Кавказе - "армянские". Попросту переписали со слов армян все азербайджанское, грузинское и турецкое, представляя вымышленные факты, за которыми нет никаких подтверждений. Но если отойти от этой фантастики и обратиться к реальности, то все становится ясно.

К примеру, погрузимся в историю и сравним региональную кухню Иреванского ханства с другими нашими региональными кухнями - Тебризской, Нахчыванской, Гянджинской, Гарабагской, Шамахинской, Шекинской, Ардебильской, то мы увидим, что она гармонично связана с прочими региональными кухнями. Блюда, названия продуктов, технология приготовления, кухонные принадлежности и приборы, кухонный фольклор, традиции, праздничная кухня, очаги и т.д. практически не отличаются. В Иреванской кухне наиболее выпукло выражается роль различных видов тендира, саджа, шиша. Таким образом, в основе Иреванской кухни ясно виден исламский, мусульманский образ мышления. При сравнении Иреванской кухни с блюдами повара Султана Мурада Махмуда Ширвани (XV век), повара Шаха Исмаила Хатаи Баверчина (1521 год), повара Шаха Аббаса Уста Нуруллаха (1590 год), шеф-повара Надир Мирзы Каджара (XIX век) и с сегодняшними источниками, мы еще раз убеждаемся в том, что региональная кухня Иреванского ханства является неотъемлемой частью национальной кухни Азербайджана. Она вообще не является армянской.

Как известно, сколько людей, столько и вкусов, сколько народов, столько и кухонь. И каждая кухня включает тысячи блюд, которые могут дублироваться. В этом нет ничего удивительного. Весь мир ест с удовольствием жареную картошку, и никто не борется за право называться ее правообладателем. Так же и блюдо с чисто тюркским названием долма на протяжении веков готовили во всем нашем регионе и никому в голову не приходило заявлять на него особые права. До тех пор, пока этим вопросом не занялись армянские плагиаторы. Ничуть не смущаясь тем фактом, что блюдо носило тюркское название, наши соседи объявили долму чуть ли не жемчужиной армянской кухни. Живя рядом с турками, а с середины позапрошлого столетия - и с азербайджанцами, армяне смекнули, что долма из виноградных листьев пользуется большой популярностью, а значит, может стать фишкой для демонстрации некоего превосходства новых "арийцев" над соседями.

Не стоит еще забывать, что в 2017 году справедливость в вопросе кулинарной кражи частично восторжествовала - азербайджанская долма вошла в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и мировое армянство потеряло все шансы присвоить данное блюдо.

Разумеется, решение ЮНЕСКО было воспринято в Армении истерично, и международная организация немедленно была обвинена в "коррупции" и приверженности "икре". Местные кулинары принялись мусолить пальцы, перелистывая поваренные книги и тыча в рецепты "армянской долмы", а прочие специалисты подняли из нафталина труды, в которых бесперспективно доказывается, что долма вовсе не долма, а "толма" и происходит от некоего слова "толи". Причем, плагиаторы сами признаются, что этимология названия была "открыта" десять лет назад, а до этого армяне, как и весь регион, называли это блюдо правильно - долма. Фактически армянские фальсификаторы сами указали сроки, когда плагиаторская мысль, наконец, нашла, как объяснить принадлежность долмы себе.

Таким образом, армяне, утверждая обратное, в очередной раз ставят себя в смешное положение. Причем, когда подобные выходки вытворяет Симоньян, это еще и ставит под сомнение авторитет некоторых российских СМИ, где она пустила свои корни и паразитирует. Небезызвестно, что постоянные скандалы, в которые она вляпывается, подрывают интересы России и ее истеблишмента. Напомним, что в феврале этого года стало известно, что из-за подрывной деятельности Марго грозят санкции Запада - а это дополнительные сложности, например, для Russia Today, потеря сотен рабочих мест для занятых на этом канале журналистов. Симоньян фактически держит на шее российского государства информационную удавку. Она уничтожила РИА Новости, переподчинила целый ряд государственных российских СМИ армянским интересам. Некогда славный флагман российской журналистики - АПН - вовсе прекратил свое существование. То, что мы видим сейчас под видом РИА Новости - это всего лишь усредненный сайт, используемый для манипулирования российскими государственными интересами. Симоньян девальвировала РИА, опустив некогда ведущее государственное агентство России до уровня пожелтевшего СМИ. Агентство Sputnik с подачи Симоньян превратилось в рупор армянской пропаганды. В целом, RT и Sputnik являются фигурантами многих международных скандалов и являются первыми в списке структур, подрывающих имидж РФ на мировом уровне.

Мы также видим, как ловко эти российские медийные государственные платформы используются для продвижения армянских интересов, в нарушение официальной позиции РФ. За время Второй карабахской войны армянские лоббисты Симоньян и Габрелянов создали армянский спецназ в российских СМИ с целью ведения информационной войны в интересах Армении. В том числе, Габрелянов запустил клоунский проект "Семен Пегов", а Симоньян мотивировала некоего Андрея Коца.

С точностью можно сказать, что сегодня Марго превратилась в один из самых больших раздражителей для россиян. В обществе растет возмущение засильем этой армянской авантюристки во главе российской медиаимперии, подрывающей имидж российских СМИ и российского государства за деньги российских налогоплательщиков.

Если Симоньян не будет привлечена к ответственности за публикацию всякого проармянского бреда и других подобных материалов, за ведение провокационной деятельности на территории РФ, а по большому счету не будет удалена с занимаемых ею позиций, то Россию могут ждать нежелательные процессы, способные подорвать межнациональный, межконфессиональный мир, диалог и стабильность. Симоньян всегда являлась и является провокатором. Ничего более. От нее давно пора избавиться.

М.Ахмедзаде