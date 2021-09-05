На манеже все те же: как Жириновский и Затулин вредят России

Отношение к той или иной стране формируется ее экономическим положение, уровнем социальной справедливости, равенством всех перед законом, вкладом в мировую историю и культуру, достижениями в области науки, образования, достойными уважения и повторения реформами, военной мощью. Плюс, безусловно, имидж страны формируют и ее политики.

Россия, как ни крути, не является государством, где развита экономика, социальная справедливость, нет там никакого равенства всех перед законом, право в РФ работает выборочно. Говоря словами одного из героев телесериала "Бандитский Петербург", в России можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву.

Никаких экономических реформ в России нет , а ВПК этой страны с каждым годом сдает позиции на мировом рынке. Да, Россия остается страной с великой культурой, ее вклад в мировую историю оспаривать нельзя. Но все это в прошлом. Настоящее же России настолько грустно и печально, что недавно , получая награду "За заслуги перед Отечеством", не выдержала и высказалась актриса Мария Шукшина.

"Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна империя, ни одна цивилизация. Отсутствие совести, нравственности, национальных героев (вернее, они есть, но их имена лучше в культурном обществе не упоминать), отсутствие морали ведет к необратимым процессам, ведет к деградации нации", - подчеркнула Мария Шукшина.

Она права. Россия, некогда бывшая культурным ориентиром для граждан огромного количества стран, ныне таковой не является. А знаете, в первую очередь, благодаря кому? Благодаря искусственно созданным "героям нашего времени" в РФ. Практически в любой из республик бывшего СССР отношение к России ныне , мягко говоря, далекое от восторженного, уважительного. Потому, что с утра до ночи российские федеральные телеканалы сеют вражду, распространяют дезинформацию, лепят образ врага то из одной , то из другой страны и народа.

Причем, делается все это на деньги российских налогоплательщиков. Из государственного бюджета РФ отпускаются колоссальные средства всем этим Марго Симоньян, Тиграну Кеосаяну, Тине Канделаки, Владимиру Соловьеву. Которые, в свою очередь, особенно этим грешит Соловьев, регулярно предоставляет трибуну таким нерукопожатным персонажам, как Владимир Жириновский и Константин Затулин.

Да, это совершенно разные во всем политики. Скажу больше, они терпеть не могу друг друга.Прекрасно помню, как неоднократно они мерялись бескультурьем, умением оплевывать друг друга критикой самого низкопробного характера в ходе эфиров у Соловьева. При этом, есть между ними одна схожесть. Это два политических прохиндея, которые нанесли репутации России в мире невосполнимый ущерб.

Бессменный лидер ЛДПР неоднократно выражал свою неприязнь к иностранцам - туркам, к народам Средней Азии и Закавказья, практически ко всем уроженцам Северного Кавказа. Жириновский также призывал к высылке всех китайцев с российского Дальнего Востока[ После оскорбительного высказывания в адрес казахского народа, в 2005 году прокуратура Казахстана объявила Жириновского персоной нон грата в этой стране.

Персоной нон-грата он является и в Украине, и в Киргизии. Да и о чем можно говорить, если в 2011 году Жириновский был объявлен персоной нон грата на территории субъекта России, в Республике Коми, после того как в одном из телеэфиров сделал следующее заявление: "Убрали у нас шесть национальных регионов, что, стало хуже? Кто-нибудь вспомнил Коми-Пермяцкий автономный округ? Пермский край! Там хорошо и русским, и коми! Хотя я сам ни разу не видел народ коми. Куда ни приеду, везде русские, даже в Сыктывкаре, столице Коми, русские, а коми в меньшинстве"?!

В Азербайджане также помнят многочисленные омерзительные заявления лидера ЛДПР в адрес нашего народа , государства. И, помню все это, недоумевают, как такое существо может до сих пор присутствовать на российской политической сцене. А он присутствует! И никуда уходить не собирается. Вон, снова баллотируется на нынешних выборах в Государственную Думу, рассорившись по финансовым и партийным вопросам даже с собственным сыном, который решил уйти из политики.

Не менее удивительно и присутствие на российской политической сцене Константина Затулина.Он является персоной нон-грата в Украине, Эстонии и Азербайджане. Потому, что Затулин открыто поддерживает сепаратизм. В частности, в мае 2010 года он участвовал в качестве наблюдателя на дешевом шоу, которое карабахские сепаратисты называли "парламентскими выборами". Кроме того, Затулин регулярно озвучивает ложь об Азербайджане.

Как, видя подобное поведение бессменного лидера ЛДПР, который неоднократно был еще и кандидата в президенты России, а также представителя правящей партии "Единая Россия" Константина Затулина" будут относится в РФ тех странах бывшего СССР, которые были оболганы этими политическими скоморохами?! Как, с учетом того, что и Затулин, как и Жириновский, никуда с политической сцены уходить не хочет?! Он снова рвется в депутаты Государственной Думы, рассчитывая на привычную поддержку армян Сочи, Белореченска и Апшеронска.

О чем это свидетельствует? О том, что в современной России напрочь отсутствует политическая гигиена. Два самых отвратительных, позорных политических скомороха , которые годами разжигают национальную ненависть, плодят возмущение и недовольство Россией в самых разных странах снова рвутся в высший законодательный орган РФ, их регулярно показывают ведущие российские телеканалы, их зовут в ведущие российские СМИ.Доколе?! Впрочем, это риторический вопрос. Жаль. Ведь, все могло быть совсем иначе. И симпатии к РФ только возросли бы, не будь на ее политическом манеже все те же.

Акпер Гасанов