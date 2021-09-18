Хлебный вопрос захватывает мир: что делать Азербайджану?

Пару дней назад в местных СМИ появилась информация о повышении в Азербайджане цен на муку, а через нее и на хлеб. Информация начала распространяться в паническом ключе, и на нее пришлось отреагировать Ассоциации зерноводов Азербайджана. Зерно - стратегический продукт, и стабильность цен тут важна как один из факторов стабильности потребительского рынка в целом. В Ассоциации заявили, что зерна и муки достаточно для того, чтобы сохранять стабильность цены. А недобросовестность и самодеятельность предпринимателей - это уже другой вопрос.

Отметим, что действительно, после объявления о повышении цен на бензин в некоторых магазинах поспешили изменить ценники на хлебобулочные продукции. Сделано это было рядом предпринимателей по собственной инициативе, никаких указаний от регулирующих органов по этому поводу не поступало. И заявлять о подорожании в стране хлеба в данном случае было бы неправильно. Ситуация в этой сфере в настоящее время остается относительно стабильной. Государство принимает все меры для сохранения равновесия на потребительском рынке. Однако приходится констатировать, что достигать этой стабильности непросто, учитывая нынешние мировые тренды. Дело в том, 40% внутренних потребностей в зерне Азербайджан удовлетворяет за счет экспорта. В прошлом месяце тонна пшеницы на мировом рынке подорожала на 3,4% по сравнению с июлем этого года и на 31,1% по сравнению с августом 2020 года.

Причиной такого положения стала засуха, приведшая к снижению урожаев и негативным прогнозам по всему миру. Эти процессы коснулись всех производителей, став одним из серьезных инфляционных факторов. Биржевые цены на пшеницу в США, например, повышаются еженедельно. Растут цены на французское, казахстанское, российское зерно, причем, в производящих зерно странах подорожание хлеба идет даже с большими темпами. В Казахстане, одном из крупных производителей зерна, по прогнозам местных экспертов, хлеб может подорожать вдвое. Не обошла проблема и Россию, экспортирующую зерно по всему миру, цены на хлеб и муку здесь поднялись еще в феврале. В Европе в настоящее время наблюдается дефицит зерна, в связи с чем ожидается резкий скачок цен на хлеб и мучные изделия. Минсельхоз США, очень внимательно отслеживающий ситуацию на мировом зерновом рынке, ухудшил прогнозы по урожайности пшеницы и в России. По информации зарубежных медиа, в августе биржевые цены на российскую пшеницу приблизились к 300 долларам за тонну, а американские и французские сорта эту отметку уже преодолели. В последний раз цена на пшеницу была на столь высоком уровне в 2012 году, а средний исторический показатель колеблется в диапазоне от 130 до 180 долларов за тонну.

В целом, цены на продовольствие в мире растут, и нельзя сказать, что это стало неожиданностью. Изменение климатических условий и подкосившая мировую экономику пандемия рано или поздно должны были сказаться на ситуации. И в последние месяцы уже можно наблюдать, как негативные процессы набирают обороты. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), общий индекс цен на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) в августе составил 127,4 пункта, что на 3,9 пункта (3,1%) больше, чем в июле, и на 32,9% больше в годовом выражении. Индекс увеличился главным образом из-за значительного роста котировок на сахар, пшеницу и растительные масла. Так, индекс цен на сахар повысился на 9,6% по сравнению с июлем. Этому способствовали опасения по поводу ущерба, нанесенного морозами урожаю в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. Рост мог бы быть выше, если бы не хорошие перспективы производства сахара в Индии и ЕС. Индекс цен на пшеницу увеличился на 3,4% из-за ожиданий низкого урожая в нескольких основных странах-экспортерах: США, Канаде, России и Казахстане. Цены на растительные масла на мировых рынках выросли на 6,7% по сравнению с июлем, мясо и мясная продукция подорожали на 22%.

По данным Минэкономразвития России, за вторую неделю сентября продовольствие подорожало еще на 0,16%, а за год инфляция в этом сегменте уже составила 8,54%. Причем, рост цен на мясо в этой стране обогнал мировой показатель, оставляющий, как мы отметили выше, 22%.

Рост цен в продовольственном сегменте, конечно же, тесно связан и с таким фактором, как цена топлива. С начала года бензин на мировых рынках подорожал примерно на 53%, сырая нефть - на 50%. Особенно энергетический фактор сказывается на Европе. По данным СМИ, в сентябре цены на электричество в Европе резко выросли, в частности в Великобритании - почти в семь раз! Такой скачок тарифов связан, в первую очередь, с подорожанием газа. В минувшую среду мировые цены на газ резко поднялись и достигли фантастического уровня в 1000 долларов за тысячу кубометров. К концу недели цена несколько снизилась до 700 долларов, но все равно остается на критически высоком уровне.

Но вернемся к зерну.

В связи со сложившейся на мировом рынке ситуацией Кабмин Азербайджана внес изменение в постановление КБ "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны". Согласно изменению, верхний предел оптовой цены одной тонны муки для расчета субсидий производителям за каждую тонну продукции составляет 520 манатов. Маржа производителя муки, включая внутренние затраты, установлена ​​в размере 25 процентов от верхнего предела оптовой цены одной тонны муки.

Согласно изменениям, внесенным на днях в постановление Кабмина "О ряде мер по оказанию государственной поддержки кредитам субъектов предпринимательства для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны", поставщикам пшеницы в Азербайджане будут предоставлены субсидии. Отметим, что в начале года премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста цен на импорт продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны", согласно которому лицам, занимающимся производством муки, с 1 февраля по 1 мая 2021 года будет предоставлена субсидия в размере 35 манатов за каждую тонну проданной муки. В начале сентября срок действия этой меры был продлен.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"На мой взгляд, последнее решение Кабинета министров можно рассматривать как адекватный и правильный шаг, направленный на стабилизацию цен на внутреннем потребительском рынке в целом, потому что мука, мучные изделия, безусловно, влияют на ситуацию на потребительском рынке в целом. Это довольно важное направление с точки зрения социальной стабильности. И, несомненно, государственная поддержка необходима, особенно имея в виду высокий уровень импортозависимости Азербайджана в данном направлении. Считаю, что в ближнесрочной перспективе это решение позволит стабилизировать цены на муку и мучные изделия.

Вместе с тем, нам необходимо снижать импортозависимость в этой сфере, реализовывать в эффективном формате политику импортозамещения с тем, чтобы добиться формирования продовольственной безопасности на необходимом уровне, снижая зависимость от импорта, в особенности по важнейшим товарам и товарным группам.

Конечно же, нужно иметь в виду, что инфляция на мировых рынках идет только по нарастающей и будет иметь затяжной характер. В этом контексте внешнеэкономические шоки необходимо стараться нивелировать. Для этого нужно наращивать инвестиционные потоки в реальный сектор экономики, развивать экономические процессы в региональном разрезе, развивать сельское хозяйство, реализовывать политику стратегического планирования с использованием передового международного опыта с тем, чтобы привести соответствующие ресурсы в тот формат, в то состояние, которое позволило бы снижать импортозависимость и повышать долю внутреннего производства на отечественном рынке.

Я также считаю, что в Азербайджане имеются существенные потенциальные возможности с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновой. Но для этого необходима реализация соответствующей денежно-кредитной политики и связывание всех имеющихся ресурсов воспроизводства с тем, чтобы наладить объемы выпуска отечественной продукции, расширить товарной ассортимент, диверсифицировать производственный поток, развивать конкурентную среду.

Кроме того, крайне важна эффективная реализация мер по антимонопольной политике, чтобы пресечь попытки торговых сетей использовать ситуацию для искусственного завышения цен. Для этого, на мой взгляд, в ближайшие месяцы крайне важную роль будет играть политика демонополизации и развития сферы торговли в сторону увеличения конкуренции, роста числа рыночных единиц, которые реально участвовали бы в процессе производства и продвижения товаров на отечественном рынке. Все это может позволить увеличить как объем производимой в стране продукции в целом, в том числе и сельскохозяйственной, так и нарастить конкурентную среду и товарный ассортимент. Думаю, что в борьбе с инфляцией это могло бы дать весьма устойчивые позитивные результаты".

P.S. В Азербайджане в этом году собрано 1,9 миллиона тонн зерна пшеницы, что на 2,8% больше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, Азербайджан импортирует около 1,3 миллиона тонн зерна в год. Республика на сегодня обеспечивает местным зерном только 60% своих потребностей в этом продукте.

Лейла Таривердиева