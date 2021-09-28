Азербайджан превращает Шушу в международный туристический центр

Азербайджан превращает освобожденную Шушу в международный туристический центр.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в известной французской газете Le Monde.

Автор отмечает, что после победы в Отечественной войне, Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а также был создан Фонд возрождения Карабаха, благодаря которому в регионе ускоренными темпами проводятся восстановительные работы. Уже сегодня азербайджанцы и иностранцы могут посетить город.

Le Monde напомнила, что 30 лет назад, во время первой войны, Армения оккупировала международно признанные территории Азербайджана, включая 7 районов вокруг Карабаха, в результате чего 600 тыс. азербайджанцев были изгнаны из родных краев.

В статье также рассказывается о том, как ухудшилась жизнь армян после капитуляции официального Еревана. В Армении увеличилась безработица и нехватка жилья. Некоторые из тех, кто раньше жил в домах изгнанных азербайджанцев, теперь живут в Ереване, где к ним относятся равнодушно.