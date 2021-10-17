Заявления Президента Ильхама Алиева 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ в отношении Ирана имеют исключительную важность с точки зрения безопасности как региона, так и Европейского континента в целом. Сегодняшний Иран - это автократическое образование, представляющее растущую угрозу для Европы, США и всего демократического мира. Вызывающее поведение, провокации на границе заслуженно вызывает серьезную озабоченность у Азербайджана. Мировые державы должны жестко реагировать на агрессивную риторику Ирана и действовать соответствующим образом.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Наш собеседник напомнил что в период до Второй карабахской войны Тегеран и Ереван использовали оккупированные территории Азербайджана для контрабанды наркотиков.

"Роль Тегерана в расширении незаконного оборота наркотиков в Юго-Восточной Европе огромна. Сотрудничество с властями Армении позволяло руководству Ирана наживать большие деньги. Контрабанда наркотиков нанесла серьезный ущерб региональной безопасности и стало причиной большого количества смертей среди европейской молодежи", - подчеркнул наш собеседник.

По его словам, в настоящее время в Иране и Армении незаконный оборот наркотиков считается одним из самых прибыльных бизнесов.

"Армяно-иранский наркотрафик представляет серьезную опасность для безопасности Европы. Незаконный оборот наркотиков может нанести непоправимый ущерб экономике Европейского Союза. Вливание огромных средств через черные рынки рано или поздно негативно повлияет на денежно-кредитную политику ЕС и даже может пошатнуть устойчивость доллара США в качестве мировой валюты", - заключил Питер Тейс.