Прошедшее в Ереване 10 ноября антироссийское шествие не обойдено вниманием российской прессы, передает Day.Az.

Так, известная российская "Экспресс газета" в своей печатной версии от 22 ноября отреагировала на указанное шествие злобной маленькой статьей, озаглавив ее, не стесняясь в выражениях в адрес армянского премьера: "Придурок Пашинян угробит Армению". Статейку сопровождает красочное фото с этого шествия.

Автор этой мини-статьи выражает негодование неблагодарностью армян к их главному союзнику - России. "А один из их вожаков с трибуны орал: "Прощай, немытая Россия!", - говорится в статье "Экспресс газеты".

По утверждению автора, этим "безумием" якобы воспользовалась азербайджанская сторона для улучшения своих боевых позиций.

Автор, резюмируя свою мысль, вполне резонно задается вопросом: "Но с другой - почему простые парни из Ярославля или Рязани должны жертвовать собой ради спасения Пашиняна и его людей, которые устраивают дебоши на улицах Еревана?"