Торгпредство Азербайджана в Израиле - главное достижение двусторонних отношений

Открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле стало главным достижением недавнего времени в отношениях между двумя странами.

Об этом сказал в четверг посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, азербайджанский флаг впервые официально развевается в небе Израиля.

Посол также выразил надежду на то, что открытие торгпредства способствует открытию в будущем посольства Азербайджана в Израиле.