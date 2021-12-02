https://news.day.az/politics/1410945.html Торгпредство Азербайджана в Израиле - главное достижение двусторонних отношений
Торгпредство Азербайджана в Израиле - главное достижение двусторонних отношений
Открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле стало главным достижением недавнего времени в отношениях между двумя странами.
Об этом сказал в четверг посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, азербайджанский флаг впервые официально развевается в небе Израиля.
Посол также выразил надежду на то, что открытие торгпредства способствует открытию в будущем посольства Азербайджана в Израиле.
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