Париж не стоит мессы: о провокациях Эрика Земмура и не только

В Армении находится Эрик Земмур, крайне правый кандидат на президентских выборах во Франции. Его визит был ожидаем. "Я буду в Армении с 10 по 14 декабря. Это - нация, которая давно является другом Франции", - написал Земмур на своей странице в Twitter несколькими днями ранее. Оказавшись в столице РА, он посетил мемориал так называемого "геноцида армян", что вовсе не удивительно, учитывая цели визита Земмура и его позицию ярого исламофоба.

Тут имеет смысл напомнить, что в 2015 году Большая палата ЕСПЧ отвергла апелляцию Швейцарии и оставила прежнее решение неизменным. А оно сводилось к тому, что, в отличие от доказанного в правовом поле факта Холокоста, нарратив о "геноциде армян" является не историческим фактом, а мнением (впрочем, не всеобщим и далеко не единственным), по данному вопросу в академических кругах консенсус не достигнут и вряд ли будет достигнут.

Но все это мало беспокоит того, кто прибыл в Армению с совершенно конкретной целью. Дело в том, что 10 апреля следующего года, в этой стране состоятся очередные президентские выборы. Если потребуется второй тур, он пройдет спустя две недели. Эти президентские выборы станут двенадцатыми в Пятой Французской республике. На них может быть избран 26-й президент в истории страны и 9-й президент 5-й республики. Это произойдет в том случае, если действующий глава государства Эммануэль Макрон потерпит на них поражение.

Такой расклад выглядит вполне возможным. Но я все же укажу на иное. По итогам опубликованного 30 ноября опроса, проведенного компанией Harris, Эрику Земмуру отдали в первом раунде президентских выборов всего 13 процентов голосов. Ясное дело, что цифра эта маленькая и потому неудивительно, что крайне правый политик, исламофоб решил посетить Армению. Это был жест, направленный на то, чтобы заручиться поддержкой 750-тысячной армянской диаспоры Франции.

Неудивительно, соответственно, и то, что Земмур призвал лучше защищать Армению, "христианскую" страну посреди "исламского океана". На фоне заявлений представителей армянской диаспоры Турции, которые выступают за скорейшее налаживание отношений между Анкарой и Ереваном, эти речи французского политика звучат особо нелепо. Но ничего иного от него и ждать не стоило.

Ведь во Франции всегда и открыто поддерживали Армению, которая открыто говорит о своих территориальных претензиях к Турции и Азербайджану. Эти претензии не в кофейнях Еревана обсуждаются, а в Конституции РА прописаны. Кроме того, РА является страной, которая почти тридцать лет держала под оккупацией азербайджанские земли.

Армянские боевики учинили геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, чем открыто кичился третий президент РА Серж Саргсян. А его предшественник, второй президент РА Роберт Кочарян, и вовсе является автором фашистского изречения о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Но во Франции все эти действия и слова Армении и ее руководителей никогда не осуждались.

Не было осуждения самого факта оккупации наших земель, игнорирования 4 резолюций ООН с армянской стороны, превращения Агдама в "Кавказскую Хиросиму". Не было и осуждения бомбежек со стороны РА мирных азербайджанских городов Гянджи и Барды в ходе 44-дневной войны. Наоборот, мы можем вспомнить про принятую Сенатом Франции 25 ноября 2020 года резолюцию, предлагающую французскому правительству признать не признанную даже Арменией "Нагорно-Карабахскую Республику".

Всего случившегося достаточно, чтобы Франция никогда более не воспринималась, как нейтральная сторона, как государство, имеющее право на роль арбитра в армяно-азербайджанском конфликте. Другое дело, что официальный Париж и далее будет пытаться поддерживать страну-агрессора, которая превратилась в страну-лузера Южного Кавказа. И в этом смысле Земмур ничем не отличается от иных кандидатов в президенты Франции.

Он лишь стремится быть "большим католиком, чем Папа Римский". В итоге, созданное им политическое движение называется "Реконкиста". Напомню, что с того момента, как под дамасским клинком пал король Родриго, и до того, как католические государи Фердинанд и Изабелла водрузили крест над Гранадой, прошло восемь столетий. Это 800-летнее изгнание арабов с Пиренейского полуострова названо в истории Реконкистой - "отвоеванием". Как видим, Земмур, имеющий алжирские корни, открыто позиционирует, как сторонник политики "огня и меча" в отношении мусульман.

И нет ничего удивительного в том, что носитель таких взглядов жаждет поддержки со стороны армянской диаспоры, для чего он и отправился в Ереван. Кстати, истинные мотивы вояжа Земмура понимают и в Ереване. Поэтому не удивительны были и визиты во Францию различных армянских официальных лиц. К примеру, защитник прав человека Армении Арман Татоян прямо сейчас находится во Франции, где помимо отдельных встреч со структурами и лидерами армянской диаспоры, юристами и журналистами, также встретился с широким кругом представителей армянской общины Парижа.

Ранее во Франции побывал оказавшийся в итоге в омуте скандалов спикер НС Ален Симонян. Напомню, что Симоняна встретил спикер Сената Франции Жерар Ларше. И не просто встретил. Ларше и Симонян подписали соглашение о сотрудничестве между Сенатом Франции и Национальным собранием Армении. В нем содержится и очень провокационный момент. "Ссылаясь на резолюцию, принятую Сенатом Французской Республики 25 ноября 2020 года и предлагающую французскому правительству признать "Нагорно-Карабахскую Республику", превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира", - говорится в ней.

По сути, это доказательство того, что Сенат Франции и дальше будет проводить проармянскую и антиазербайджанскую политику, по сути не признавая территориальную целостность нашей страны и поощряя армянский сепаратизм. В Азербайджане все это видят. Наша страна видит и выкрутасы Земмура. Но все дело состоит в том, что Азербайджан является настолько сильным государством, что мнение президентов Франции, ее Сената, а тем паче кандидатов на пост главы государства не имеют никакого значения. Наша страна одержала победу в 44-дневной войне, несмотря на вопли из Парижа. Точно также, несмотря на эти же вопли из столицы Франции и провокационные заявления и действия исламофобов, вроде Земмура, официальный Баку будет действовать и дальше, реализовывая все, что отвечает национальным интересам нашего государства.

Акпер Гасанов