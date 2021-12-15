Кандидат в президенты Франции идёт на поводу армянской диаспоры

Армению охватила очередная волна эйфории от того, что в преддверии президентских выборов во Франции в апреле 2022 года, ряд французских политиков правого толка ринулись в борьбу за голоса французских армян и решили, что для этого им необходимо публично поддержать их "историческую" родину.

Долго не думая, некоторые кандидаты на пост президента Франции стали делать заявления, в которых высказывали антиисламские и туркофобские лозунги, открыто посягая на территориальную целостность Азербайджана.

Особенно в этом усердствует кандидат от крайне правого движения реконкисты Эрик Земмур, который не поленился и бросив все дела прилетел в Ереван, чтобы там продолжить свою предвыборную кампанию, как будто результат выборов зависит от голосов граждан Армении, а не Франции.

Армянская диаспора во Франции традиционно активна во внутриполитической жизни страны. Голоса сотен тысяч французских армян, как правило представителей среднего класса и зажиточных слоев населения, получают представители правого толка, которые выступают за налоговые послабления и сокращения социальных льгот для неимущих, против эмиграции и за ослабление связей с Европейским Союзом.

Так как на сегодняшний день левый политический спектр во Франции сильно ослаблен и разрознен, ожидается, что основная борьба на предстоящих президентских выборах развернётся между представителями умеренного правого и крайне правого толка.

Согласно предварительным опросам, лидируют нынешней президент Франции Э. Макрон и лидер партии Национальный Фронт Мари Ле Пен. Однако, им на пятки наступают восходящая "звезда" французской политики, популист и "борец" с мигрантами Э. Земмур, новоявленный лидер партии Республиканцев, глава центрального региона Иль де Франс Валери Пекресс, а также представитель Социалистической партии, мэр Парижа Анна Идальго.

Все остальные кандидаты, объявившие о выдвижении своих кандидатур, в настоящее время не имеют шансов получить достаточное количество голосов избирателей и выполняют в данный момент роль статистов.

Забыв про всех своих других избирателей, представители партий как один, бросились завоевывать голоса французских армян, избрав для этого тактику всесторонней поддержки их "исторической" родины-Армении и давая обещание, что в случае прихода к власти сделают все для признания некоего квази государства под название "арцах", которое расположено на территории суверенного государства-Азербайджана, территориальную целостность которого Франция признала еще в 1992 году, установив дипломатические отношения и открыв посольство в Баку.

Конечно, можно понять чувства кандидатов на высокий пост президента Франции, для которых любые методы хороши, лишь бы добиться победы и занять вожделенное место в Елисейском дворце в Париже. Но наверняка для них было бы лучше заняться своими проблемами, а не совать нос в чужие внутренние дела, в которых они вообще ничего не понимают.

Наверное, причиной такого невероятного внимания к "проблемам" армянского народа является то, что отставая от нынешнего президента Э. Макрона в популярности, кандидаты в президенты решили отбить у конкурента голоса французов армянского происхождения, которые недовольны нынешним хозяином Елисейского дворца за то, что он не пошёл на поводу у армянской диаспоры, не признал независимость сепаратистов, не отправил французский Иностранный легион в Карабах и честно сказал им, что согласно международному праву Карабах - это территория Азербайджана.

Хотя Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна быть нейтральной, в ходе 44-дневной войны президент Франции Э. Макрон неоднократно пытался помочь Армении, постоянно делая открыто проармянские заявления, поддерживая одну из сторон конфликта, что противоречило мандату сопредседателя с оглядкой на будущие выборы и с надеждой на то, что давление такой державы сможет чем-то помочь государству-агрессору Армении, которая оккупировала 20% азербайджанской территории, почти на 30 лет изгнав около 1 миллиона азербайджанцев из своих домов.

В период войны многие политики в Ереване верили, что влиятельной армянской диаспоре удастся заставить президента Э. Макрона отправить французских солдат в Армению умирать за чужую землю и утопические идеи. Однако, здравый смысл и трезвый ум взяли верх, ведь никакие голоса французских армян не смогли бы компенсировать возможные потери и громадные расходы от этой авантюры.

Ереванские политиканы все дни напролёт демонстрируют свою безмерную "любовь" к Франции. В Армении стало трендом обниматься и целоваться со всеми гостями из Франции, а посол Франции в Армении просто на расхват, с трудом успевает на встречи с армянскими чиновниками различного ранга.

Армянская пресса не отстает от политиков, восхваляя армяно-французские отношения, взахлёб рассказывая о том, что если не было бы армян во Франции, не было бы и французской культуры, которая обязана только им.

Франция, одна из ведущих стран мира и постоянный член СБ ООН, всегда декларировала свою верность принципам и идеалам Великой Французской революции "свобода, равенство, братство". Но последние заявления некоторых претендентов в президенты показывают, что все они страшно далеки от этих идеалов и став на позиции оголтелой исламофобиии и туркофобии, стараются изо всех сил, лишь бы на средства богатой армянской диаспоры въехать на белом коне в Елисейский дворец. Причём ради этого они готовы переступить через все принципы международного права, наплевать на 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, за которые голосовала Французская Республика и где чёрным по белому написано, что Карабах - это Азербайджан!

Окопавшиеся во Сенате Франции недалекие политики, которые решили сделать все, чтобы ублажить своих армянских спонсоров, в очередной раз вытащили из нафталина антиазербайджанскую резолюцию Сената годичной давности, которая призывает признать независимость сепаратистов в нарушение обязательств Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая не имеет никакой юридической силы и носит декларативный характер.

Согласно законам Франции, вопросы внешней политики входят в компетенцию исполнительной власти, то есть президента и правительства, поэтому принятая резолюция была признана клочком бумаги, о чем МИД Франции тогда поспешил сообщить, чтобы не обострять двусторонние отношения с Азербайджаном.

Интересно, как бы отреагировали французские парламентарии, если бы их азербайджанские коллеги занялись принятием деклараций в поддержку независимости Новой Каледонии, Мартиники или Гваделупы, которые являются заморскими департаментами Франции и в которых сильны сепаратистские настроения. Или например, организовали бы сбор средств в фонд помощи корсиканским боевикам, которые время от времени устраивают террористические акты на Корсике с требованием независимости.

Наверняка, это бы вызвало у французских коллег бурю негодования и возмущения.

Может кандидатам в президенты Франции стоило бы заняться вопросами тяжелого экономического положения в их стране, проблемами с незаконной миграцией и протестным антивакцинным движением, нежели бить себя в грудь обещая в случае прихода к власти признать независимость остатков сепаратистов, которые спрятались за спину российских миротворцев.

Предав забвению идеи великого француза генерала Шарля де Голля незаконно приватизировав его честное имя, кандидат от партии республиканцев, некая "мадам" требует всесторонней поддержки Армении и неизвестного географической науке "арцаха", видимо забыв об исторических прецедентах, когда похожие на неё в далёкие 40-ые-60-ые годы прошлого века, политики-авантюристы ввергли Францию в череду кровавых колониальных войн далеко от метрополии, которые привели страну на грань гражданской войны, из которой ее с трудом тогда вытащили.

Следует обратить внимание ещё на один факт. Укрывшиеся во Франции некоторые, так называемые оппозиционные блогеры, которые из кожи вон лезут, чтобы заслужить французское гражданство, сделав своим коньком надутую тему "прав человека" в Азербайджане, делают вид, что вся эта враждебная Азербайджану кампания их совсем не касается.

Внимательно присмотревшись к их клеветническим выступлениям в интернете невозможно найти ни одного слова критики в адрес этих туркофобов и ни слова в защиту территориальной целостности покинутой ими родины, по которой они якобы страдают. Складывается впечатление, что эти нелюди готовы признать все, что говорят недруги против Азербайджана, лишь бы уцепиться за тепленькое место во Франции и пропивать там свои тридцать серебряников.

Все эти французские радетели Армении должны не забывать о том, что Азербайджан является ведущим государством Южного Кавказа, со значительным экономическим потенциалом и запасами нефти и газа.

Некоторые кандидаты кичась тем, что в случае победы на выборах и прихода к власти они постараются сделать все для экономического развития страны и обещают открыть тысячи новых рабочих мест, наверное стоит задуматься над тем, что такими своими заявлениями они ставят под угрозу взаимовыгодное двустороннее экономическое партнёрство с Азербайджаном, которое принесет значительную выгоду французским компаниям и обеспечит тысячи рабочих мест их избирателям.

Возможно в случае обнародования информации о том, что эта вредная предвзятая позиция, которую они занимают по отношению к Азербайджану, приведёт к потере выгодных контрактов и закрытию рабочих мест, быстро отрезвит этих "борцов" за отторжение чужих территорий. Ведь во Франции есть и другие избиратели кроме армян, которым не безразлична забота о хлебе насущном.

Азербайджан и Францию связывают давние исторические дружественные связи. Ещё великий французский писатель Александр Дюма-отец в XIX веке побывал в Карабахе и был гостем в Шуше ханской дочери Хуршид бану Натаван.

В 1944 году генерал Ш. Де Голль, по пути в Москву на встречу с И. Сталиным сделал остановку в Баку, где провёл несколько дней, о чем свидетельствует памятная доска на доме Гаджинских, в котором он останавливался.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев несколько раз побывал во Франции с визитами, в том числе и с первым официальным визитом в январе 1997 года, в ходе которого были подписаны первые нефтяные контракты, открывшие французским компаниям дорогу к разработке нефтяных богатств Каспия.

Президент Ильхам Алиев продолжил политику развития традиционных дружественных связей с Францией. К сожалению, из-за того, что некоторые французские политики предпочли открыто встать на сторону Армении, купившись на посулы богатой диаспоры, эти отношения испытывают сейчас не лучшие времена.

Однако, Президент Ильхам Алиев в своём недавнем интервью французскому телеканалу France 24 заявил о том, что предлагает начать новый этап двусторонних отношений с белого листа и готов развивать экономическое сотрудничество с Францией. Так что Азербайджан сделал шаг вперёд протянув руку и ожидает ответной реакции, которая наверное скоро последует, ведь долгий французский поцелуй с Арменией рано или поздно закончится.

Пярвин Мирзазаде