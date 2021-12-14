Эрик Земмур, претендующий на кресло Эммануэля Макрона, находится в Армении. Кандидат в президенты Франции приехал зарабатывать голоса армянской диаспоры. Всем понятно, что дело не в Армении, а в деньгах и голосах богатой общины, но все равно наши соседи вне себя от радости и уже строят бурные планы, рассчитывая, что ультраправый Земмур станет надежной спиной для армян, которую они потеряли в лице Москвы. Так уж вышло, что наши соседи не могут без покровителя, без того, кто будет держать их за ручку, потакать их шалостям, давать конфетку и утирать слезки. И, конечно же, поддерживать во всех грязных делах.

Прибыв в Армению, Земмур обратился с призывом, по всей видимости, ко всему христианскому миру лучше защищать Армению, "христианскую страну посреди исламского океана". Накануне своего визита он заявил, что своей поездкой даст возможность подтвердить французскую поддержку армянскому народу, "пережившему ужасы войны". Что-то там говорилось в сообщении его партии для прессы о межкультурном диалоге и французской политике на Южном Кавказе. Но это все, в принципе, ерунда. Земмуру нужны голоса армянских избирателей, их деньги и влияние. А когда все это у него будет, тогда можно будет расслабленно поговорить о "межкультурном диалоге" и прочей ничего не значащей чепухе. Вроде политики Франции на Южном Кавказе...

Земмур - журналист и писатель, популист, прекрасно знающий настроения во французском обществе, и на этой основе избравший очень эффективную предвыборную тактику. Уже первые предвыборные митинги говорят о том, что правое (в плохом смысле этого слова) дело во Франции близко к победе. Он не отрицает, что проповедует ультраправые политические взгляды и исламофобию. Такие взгляды во Франции всегда были достаточно популярны, но гасились системой, скажем так, "левых" ценностей. Миграционный же кризис последних лет в сочетании со слабостью и растерянностью власти вывел на первый план правые силы. Тот же Земмур выступает за ремиграцию, то есть принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.

5 декабря Эрик Земмур объявил о создании партии Реконкиста. Партия будет проповедовать ультраправую консервативную националистическую идеологию, а ее название говорит само за себя, отсылая ко временам отвоевания христианскими монархами в VIII - XV захваченного арабами Пиренейского полуострова. В данном случае речь идет о выдворении из Франции мусульман. Антиисламские настроения в этой стране очень сильны, мусульмане находятся под постоянным прессингом, а детям запрещено давать мусульманские имена. Во Франции очень обеспокоены тем, что в 2020 году более двадцати процентов новорожденных детей получили мусульманские имена, то есть родились в мусульманских семьях. Эту проблему сторонники Земмура предлагают решать путем высылки последователей ислама из страны.

Правда, не все французы пока что так мыслят, но их серьезное меньшинство. Так, во время многотысячного предвыборного митинга Земмура антифашисты попытались провести акцию, но их побили и вышвырнули вон. Как замечает в этой связи "Коммерсант", первые драки на митингах во Франции чем-то напомнили кипящую политическую жизнь Веймарской республики, которая в 1933 году сдала Германию нацистам.

Аналогия очень примечательная, учитывая содержание речей и программу новоиспеченной партии ультраправого защитника интересов Армении.

Еще примечательнее, что далеко не всем армянам доставил удовольствие популистский визит Земмура в Армению. Газета Le Monde поместила сегодня статью, в которой отмечено, что французы Армении, франко-армяне и франкоязычные армяне возмущены такой инструментализацией "армянского вопроса". Они уловили искусственность поведения кандидата и им не нравится, что он, выступавший в прошлом - и абсолютно справедливо - против закона о криминализации отрицания так называемого "геноцида армян", сегодня подмазывается к армянам.

Хотелось бы заметить, что армяне диаспоры напрасно так переживают. Земмур выступал против несправедливого закона вовсе не по причине любви к правде и закону, а только лишь из чувства противоречия действиям официальных властей.

Эрик Земмур вообще фигура достаточно одиозная и скандальная. Он трижды привлекался к суду за пропаганду расовой дискриминации и ненависти на этнической и религиозной почве. Он утверждал, что этническая и религиозна принадлежность определенных народов автоматически делает их неблагонадежными. И не социальные и другие причины, а именно этническая принадлежность делает всех представителей конкретного этноса потенциальными преступниками. Он предлагал отменить закон о расовой дискриминации, за что антирасистские организации требовали от национального телевидения прекратить сотрудничество с ним. При этом он, пытаясь оправдать расизм и ксенофобию, без колебаний искажает историю, намекая на то, что нацисты, дескать, никогда не были такими нетерпимыми, как мусульмане. Земмур защищает наследие маршала Петена, который якобы хотел "спасти французских евреев", не считаясь с тем фактом, что многие евреи были лишены французского гражданства перед отправкой в ​​лагеря.

Для справки уточним, что герой Первой мировой Филлип Петен перед Второй мировой возглавил Францию, а в 1940 году встретился с Гитлером и пообещал ему полную поддержку, а французов призывал к сотрудничеству с оккупантами.

Но возмущение армян диаспоры связано, конечно, не с этим фактом. Армянам ли, почитающим нацистов Нжде и Дро, беспокоиться о таких дурно пахнущих фактах. Цитирование нацистских пособников не может никого скомпрометировать в глазах армянства. Скорее - наоборот. А засветился Земмур, как мы уже отметили выше, тем, что выступал против закона о криминализации отрицания "геноцида", сравнивая его с логикой инквизиции, превращающей жертв в своих собственных палачей, и называя опасным для свободы слова. И теперь, после всего этого, он хочет использовать армян в своих целях? - возмущаются армяне Франции и совершенно логично приходят к выводу, что первой страной для визита он выбрал Армению только для того, чтобы получить их голоса.

Кстати говоря, как пишут французские СМИ, скоро в Армению собирается и близкий по духу Земмуру кандидат в президенты Франции Валери Пекресс. Эта дама, которую называют "леди в красном", проповедует те же полуфашистские взгляды, правда, в более мягкой форме. Она тоже будет пиариться поездкой в Ереван и пусканием слезы у мемориала фальшивому "геноциду" с расчетом на поддержку диаспоры. И в диаспоре это тоже прекрасно понимают. Единственный плюс Пекресс - ее откровенно проармянские заявления, сделанные во время 44-дневной войны.

Инструментализация интересов армянства задевает армян. Но они должны понимать, что такова их историческая функция - всегда быть инструментом многоразового использования для чьих-то интересов против кого-то. Ни в какой другой роли их никто и не видит. Они сами согласились взять на себя эту функцию два столетия назад, рассчитывая получить то, что им не принадлежало, и за это время натворили столько, что теперь им только и остается что предлагать свои, мягко говоря, услуги очередной державе в надежде удержаться на плаву. Очень долго это была Россия. Почему бы не заменить ее на Францию, если у власти встанет политик без тормозов вроде Земмура. Самим армянам не удалось убедить мир, что справедливая война, которую вел за освобождение своих земель Азербайджан, является религиозной. Может быть, хитроумному журналисту и писаке Земмуру это удастся?

Можно представить какие разговоры идут на встречах в Ереване, какие даются обещания и заверения. Но все это останется словами, когда мсье Земмур вдруг окажется у власти и почувствует большую разницу между криками на митингах и реальной политикой. Его счастье, если он эту разницу осознает и сделает выводы. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян, например, так и не осознал...

Лейла Таривердиева