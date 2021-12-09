Валери Пекресс: "бульдозер", который станет первой женщиной-президентом Франции

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Ее сторонники называют ее худшим кошмаром Эммануэля Макрона, но перед ней стоит сложная задача сместить его с поста президента

Когда Валери Пекресс этим летом пересекала сельскую Францию, посещая фермы и деревни, чтобы избежать того, что она назвала своим гротескно несправедливым образом "белокурой буржуазии" из Версаля, она обещала разбить стеклянный потолок Французской Республики. "Я буду первой женщиной-президентом Франции", - заявила она под аплодисменты собравшихся.

С тех пор как Эммануэль Макрон стал президентом в 2017 году как шокирующий аутсайдер без опыта участия в выборах и с партией, созданной за несколько месяцев, французская политика процветает за счет новизны. Сторонники Пекресс говорят, что ее статус женщины освежает и делает ее худшим кошмаром Макрона.

54-летняя Пекресс хочет помешать Макрону, фавориту, быть переизбранным следующей весной. Будучи первой женщиной, когда-либо баллотировавшейся на пост президента от традиционной правой партии Шарля де Голля, Жака Ширака и Николя Саркози, в которой доминируют мужчины, она представляется как новая надежда после более чем 20-летней карьеры в передовой политике. Другие женщины-кандидаты баллотируются от левых и ультраправых партий, но Пекресс - первая для "Республиканцев".

Она была выбрана кандидатом в президенты после борьбы за "восстановление гордости Франции и защиту французов". Она хочет "вернуть авторитет" нации. Она обещала ужесточить правосудие и охрану правопорядка, пресечь иммиграцию и сократить государственный сектор. "Я чувствую гнев людей, которые чувствуют себя бессильными перед лицом насилия и роста исламистского сепаратизма, которые считают, что их ценности и образ жизни находятся под угрозой из-за неконтролируемой иммиграции", - сказала она в своей победной речи.

Ее предложения включают сокращение вдвое количества видов на жительство для мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Она хочет провести референдум, чтобы изменить конституционное законодательство и ввести иммиграционные квоты. Она обещала покончить с 35-часовой рабочей неделей, повысить пенсионный возраст до 65 лет, сократить 200 000 рабочих мест в государственном секторе и построить больше ядерных реакторов.

Пекресс традиционно считалась умеренной частью правоцентристской партии, но в руководимом ею парижском регионе Иль-де-Франс, включающем многоэтажные пригороды вокруг столицы, она всегда обещала жесткую линию в отношении "закона и порядка". Она запретила "буркини", или купальники на все тело, в местах отдыха на открытом воздухе, а перед тем, как Франция ввела однополые браки в 2013 году, в напряженный политический период уличных протестов консерваторов, она заявила, что предпочитает форму гражданского союза, а не полные права на брак. Позже она изменила свою позицию и заявила, что не вернется к вопросу об однополых браках.

Пекресс сравнивает себя с Маргарет Тэтчер за смелость и "твердую руку", но она стремится руководить, как Ангела Меркель, которая, по ее словам, умела находить консенсус и оставила Германию "богаче, сильнее и сплоченнее".

Ее сильной стороной в борьбе с Макроном, по мнению ее сторонников, является опыт работы в качестве министра бюджета, получившего образование в области финансов. По словам ее бывшего начальника Саркози, она "одержима" деталями своих досье, и у нее есть опыт работы на правоцентристской почве, которую занял нынешний президент. Несмотря на его стремление к улучшению гендерного равенства, Макрон по-прежнему окружен преимущественно советниками-мужчинами и назначает мужчин на самые высокие посты в правительстве. Команда Пекресс хочет, чтобы она заставила его выглядеть устаревшим.

Валери Пекресс этим летом пересекла сельскую Францию, посещая фермы и деревни, чтобы избежать того, что она называет своим гротескно несправедливым образом "белокурой буржуазии" из Версаля.

Валери Пекресс пересекла сельскую Францию этим летом, посещая фермы и деревни, чтобы избежать того, что она назвала своим гротескно несправедливым образом "белокурой буржуазии" из Версаля.

Ее задача сложна. Ее партия традиционно была правой партией правительства, но в 2012 году она потеряла пост президента. Она сталкивается с конкуренцией со стороны растущей ультраправой оппозиции - не только Марин Ле Пен, но и телеобозревателя Эрика Земмура. Многие избиратели и политики из центра партии перешли на сторону Макрона.

Но Пекресс - бывший высокопоставленный государственный служащий, которая начала свою политическую карьеру в качестве советника Жака Ширака в Елисейском дворце и разделяет часто даваемое ему прозвище "бульдозер". Она известна сложными и эпическими предвыборными баталиями.

На своих первых парламентских выборах в Ивелине, под Парижем, будучи молодым неизвестным аутсайдером, она победила известного военного генерала. В 2015 году она привела правых к победе в традиционно левом Иль-де-Франс, включающем Париж и окрестности, самом населенном и богатом регионе Франции.

При Саркози Пекресс занимала сложные посты в кабинете министров, в том числе в качестве министра высшего образования, столкнувшись с самыми сильными за последние годы уличными протестами против реорганизации университетской системы, когда студенты блокировали себя в лекционных залах. "Я продержалась девять месяцев против улицы", - сказала она. "Я взялась за самую опасную реформу за все время президентства Саркози, которую никто больше не хотел делать". Позднее Саркози назначил ее министром бюджета, и в этой должности ей пришлось справляться с последствиями кризиса суверенного долга.

Пекресс родилась Валери Ру в умном городке Нейи-сюр-Сен к западу от Парижа, в семье голлистских интеллектуалов. Ее отец был профессором экономики, а дед по материнской линии - ведущим психиатром, который лечил дочь Ширака от анорексии. Ее бабушка и дедушка по материнской линии были активными участниками французского Сопротивления и прятали парашютистов во время Второй мировой войны.

По словам Пекресс, она выросла "социальной голлисткой", воспитанной на "республиканских заслугах". Ее отец говорил ей, что женщины могут добиться успеха не хуже мужчин. Она пропустила два класса в частной школе, получила диплом бакалавра в 16 лет, поступила в самую престижную бизнес-школу Франции, а затем стала одной из лучших учениц французской школы подготовки высших государственных служащих.

Она стала советником Елисейского дворца в 1998 году, обратившись к политике отчасти потому, что хотела противостоять подъему ультраправого Жан-Мари Ле Пена. Она вышла замуж за Жерома Пекресса, инженера, который впоследствии стал работать в бизнесе, и у них трое детей в возрасте от 18 до 25 лет, которых она защищает от фотографов СМИ.

Она знает, что ей необходимо вернуть избирателей как из центра, так и крайне правых, и уже адаптирует свой язык. Повторяя предвыборную кампанию Макрона в 2017 году, она пообещала "изменить систему".