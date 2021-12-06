Кандидат в президенты Эрик Земмур обещает Франции "былое величие"

Политический слет в тональности рок-концерта: на митинге под Парижем Эрика Земмура, кандидата в президенты Франции, встречали как любимого исполнителя. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, лидер нового движения с говорящим названием "Реконкиста" пообещал своим сторонникам отвоевать для них новую Францию. "На кону очень многое, - заявил Земмур. - Если я выиграю эти выборы, это станет началом отвоевывания самой красивой страны в мире".

Земмур - новичок в политике. Популярный ведущий ток-шоу известен своей антииммигрантской позицией, он обещает вывести Францию из НАТО и защитить французский бизнес от китайских и американских конкурентов. Земмур позиционирует себя как единственный в сегодняшней Франции политик, способный спасти страну от того, что он называет "упадком и декадансом".

"В последние месяцы вы, наверное, слышали обо мне много интересного, - обратился Земмур к участникам слета. - Некоторые говорили, что я жесток. Да, не исключаю, ведь я - страстный человек, моя приверженность идее абсолютна, а Франция находится на грани краха".

Сторонников Земмура его эпатажность, похоже, не смущает, и даже наоборот.