В Азербайджане проходят учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою. В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Сборы продлятся до 29 января.