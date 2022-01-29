Автор: Лейла Таривердиева

Несколько лет назад, выступая в день знаний на открытии новой школы в Хазарском районе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Дети должны учиться в хороших школах, учителя должны учить в хороших школах".

Можно сказать, что эти слова определяют главное направление и главную цель государственной политики в вопросах создания современной материально-технической базы сферы образования. Потому что от того, как ребенок себя чувствует в школе, располагает ли учебное заведение отвечающими современным требованиям техническими возможностями, в немалой степени зависит процесс познания. То же самое можно сказать об учителях, для эффективной работы которых тоже должны создаваться соответствующие условия. Педагог не должен заботиться о работе отопления, недостатке учебников и прочих принадлежностях, слабом интернете (что приобрело особую актуальность в период пандемии) и прочих вопросах.

На сегодня в Азербайджане не осталось аварийных, ветхих и требующих ремонта школ. Школьные здания в течение нескольких лет ремонтировались по всей стране, в том числе удаленных от райцентров населенных пунктах, в высокогорных селах. В 2021 году построено и капитально отремонтировано 88 образовательных учреждений. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвовали в открытии большинства из них. Глава государства вообще очень внимательно следит за состоянием учебных заведений, требуя доведения всех работ до абсолюта и обеспечения учащимся и преподавателям максимально комфортных условий.

В 2022 году запланирован ремонт и строительство 600 учебных заведений, в том числе школ в освобожденных районах.

27 января в поселке Бина Хазарского района Баку состоялось открытие нового Учебного и сервисного комплекса, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева. На церемонии присутствовали первые лица государства. Школа в жилмассивах Атчылыг и Таманис поселка открыта впервые. Прежде школьникам приходилось учиться далеко от дома. После обращения жителей в Фонд Гейдара Алиева с просьбой о строительстве школы и детского сада на этой территории, было принято решение начать работы и в течение двух лет школа была построена. На территории комплекса имеются школа №292, ясли-детсад, стадион и спортивные площадки. В четырехэтажном здании школы на 1400 мест расположены учебные классы, рабочий, военный и компьютерный классы, лаборатория, библиотеки, столовая и спортивный зал. Школа полностью укомплектована необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями. Территория комплекса благоустроена, посажены различные виды деревьев, а также заложен парк отдыха.

С 2005 года Фонд Гейдара Алиева реализует программу "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу". Основная цель проекта - создание в масштабах страны образовательного комплекса, отвечающего современным стандартам, устранение проблем, оказывающих непосредственное влияние на уровень образования. После начала реализации программы, даже в самых отдаленных уголках страны появились новые школы, отвечающие самым современным требованиям и полностью оборудованные.

В 2021 году эта работа продолжалась, и сданный в поселке Бина учебный комплекс - один из результатов продолжения реализации программы.

Особое внимание уделяется оснащению образовательных учреждений ИКТ-инфраструктурой. В минувшем году всем необходимым были обеспечены около 300 школ в столице и 14 регионах, охватывающих почти полмиллиона учащихся. 92 процента общеобразовательных учреждений страны присоединились к Азербайджанской образовательной сети и обеспечены единой и безопасной сетевой инфраструктурой. Идет работа над переводом учебных заведений на высокоскоростную оптоволоконную связь. Отметим, что в 2020 году более 200 учебных заведений, охватывающих около 300 тысяч учащихся по стране уже были подключены к сети с помощью высокоскоростного оптоволоконного соединения.

Все эти меры стали возможны благодаря тому вниманию, которое оказывает образовательной сфере руководство страны. От года к году возрастает финансирование сферы образования. В нынешнем году из государственного бюджета Азербайджана на образование будет выделено 3,884 миллиарда манатов. Рост ассигнований позволит усилить финансовую поддержку реформам в сфере образования. Доля расходов на образование в структуре расходов государственного бюджета на 2022 год составит 13 процентов. Средства будут направлены на увеличение числа обучающихся по госзаказу студентов, численность которых достигнет 110 834 человек, притом, что общее количество студентов в стране составляет около 180 тысяч человек. В статье расходов указаны средства на обучение около 22 тысяч студентов из уязвимых социальных категорий населения. Кроме того, по распоряжению главы государства уставной капитал Фонда студенческих образовательных кредитов будет увеличен до 102 миллионов манатов.

В 2022 году планируется довести количество получателей стипендий, как минимум,до 50 процентов обучающихся.

Необходимо отметить также повышение заработной платы учителям. Подписанное в декабре прошлого года распоряжение Президента охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений. С 1 января 2022 года выросли также стипендии студентам высших и средних учебных заведений.

После победной 44-дневной Отечественной войны в вопросах школьного строительства поле деятельности государства значительно расширилось. В освобожденных районах полным ходом идут восстановительные работы, создается современная инфраструктура. В том числе большие планы имеются насчет строительства образовательных учреждений.

8 мая 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству новой средней школы в Шуше". А 12 мая глава государства уже участвовал в церемонии закладки фундамента школы №1 в культурной столице Азербайджана. Школа будет рассчитана на 960 учеников, на ее строительство выделено 3 миллиона манатов. Школа в Шуше будет сдана в эксплуатацию к концу текущего года. Это учебное заведение, построенное в 1830 году, было первой в Азербайджане и на Южном Кавказе светской школой. В 1980 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено ее 150-летие. После оккупации здание школы было полностью разрушено.

28 мая 2021 года глава государства заложил фундамент нового здания школы №1 в Агдаме. Эта школа считается старейшей школой Карабахского региона. 4 октября Президент Ильхам Алиев также принял участие в церемонии закладки средней школы им. Мехти Мехдизаде в Джебраиле. Наряду с этой школой, которой "стукнуло" 145 лет, в Джебраиле будут построены еще три.

В Агдамском районе планируется создание Карабахского университета. В генплане города, утвержденного главой государства, предусмотрен специальный образовательный квартал. Концепция университета пока что находится на стадии разработки.

В декабре 2020 года, через месяц после завершения войны министерство образования предоставило полный список школ, их педагогического состава и учащихся, которые тридцать лет были закреплены за семью районами и городом Шуша, находившимися под оккупацией. Согласно этим данным, после завершения разминирования, восстановления инфраструктуры, отстройки населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Кяльбаджарском, Лачинском районах и Шуше туда вернутся 555 общеобразовательных учебных заведений, временно действующих пока что в других регионах Азербайджана. В этих школах на сегодня учатся около 94 тысяч учащихся, которым преподают около 11,5 тысяч педагогов. Демографический рост по республике, конечно же, коснулся и семей бывших вынужденных переселенцев, в связи с чем количество учащихся в школах, которые вернутся в Карабах, будет намного большим.

Само собой разумеется, что школы, которые будут построены в освобожденных районах, будут отвечать самым современным требованиям, оборудованы с использованием последних технологий.

Напомним, что в ноябре 2020 года министр образования Эмин Амруллаев уже обсуждал с представителями корпорации Microsoft успешные результаты проекта "Виртуальная школа", крупнейшей национальной онлайн-платформы, созданной в Азербайджане. В ходе обсуждений затрагивался также вопрос применения современных технологий в новых учебных заведениях, которые будут созданы на освобожденных территориях.

Освобожденные территории на сегодня являются объектом особого внимания Президента Ильхама Алиева. Но это не значит, что образовательные учреждения в других регионах страны будут обделены заботой государства. Азербайджан располагает всеми необходимыми возможностями для усовершенствования и развития материально-технической базы сферы образования по всей территории страны. Ведь, как сказал глава государства, дети должны учиться в хороших школах.