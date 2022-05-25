Заявление посла США в Армении наносит большой удар по имиджу Штатов

Недавнее заявление посла США в Армении Линн Трейси наносит большой удар по имиджу Штатов. Вряд ли есть второе такое посольство США за границей, которое так подставило бы администрацию президента США.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс, комментируя интервью Трейси, в котором она сказала, что "США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее".

Как отметил наш собеседник, посол США нарушила дипломатический протокол, установленный Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

"Интервью Трейси еще раз свидетельствует о ее поверхностных знаниях о современной этнической и общественно-политической ситуации на Кавказе и способствует возобновлению вооруженных столкновений. Подобные заявления напоминают нам выступления гитлеровских приспешников, когда они руководили военной операцией по аннексии Судетской области Чехословакии в 1938 году. Посол Линн Трейси несдержанна, она постоянно использует оскорбительную риторику и проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - сказал американский политолог.

По его словам, резкое заявление Трейси является грубым нарушением принципов международного права и является серьезным основанием для освобождения её от своих обязанностей и отзыва в Вашингтон.

Комментируя причину подобных высказываний посла США, Тейс предположил, что она представляет узкую группу политиков в Государственном департаменте США, чье внимание сосредоточено на недопущении мирного договора между Арменией и Азербайджаном и защите интересов Армении, при этом закрывая глаза на действия агрессора, причинившего столько боли азербайджанскому народу.

"Официальные лица, которых представляет посол Трейси, на самом деле не стремятся к установлению прочного мира на Южном Кавказе, а их внешнеполитическая установка направлена ​​на подрыв репутации Вашингтона в Европе и на Кавказе. Концептуально посол Трейси отказывается признать сегодняшние реалии в регионе, и это непоправимая ошибка с ее стороны", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов