В США осознали, что в лице Азербайджана имеют важного союзника

Письмо Президента Джо Байдена, адресованное Президенту Ильхаму Алиеву в связи с Бакинской энергетической неделей, и содержащиеся в нем мысли доказывают важность Азербайджана для пространства НАТО и для Вашингтона в нынешний критический момент.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, энергетическая безопасность, безусловно, является одним из центральных элементов общей безопасности пространства НАТО. Теперь, когда Евросоюз решил отказаться от 90 процентов поставок энергоресурсов из России до конца года, роль Азербайджана с точки зрения гарантированного и стабильного источника энергии начала особо цениться как европейскими странами, так и Белым Домом.

"Вашингтон в последние полтора года неоднократно подчеркивал важность диверсификации источников энергии, но до последнего времени переговоры о важности этого процесса шли через Россию. Байден делал ставку на положительные отношения с Москвой и вплоть до начала боевых действий в Украине пытался сохранять эти отношения и оставлять возможности для сотрудничества с Кремлем по вопросам энергии и изменений климата, постоянно упоминая РФ и Китай в этом контексте. Более того, США сняли санкции с "Северного потока 2". Однако у Москвы были другие планы. В результате администрация Байдена оказалась в нелепой и унизительной ситуации, к которой была совершенно не готова. Даже левого толка американская пресса пишет сегодня об энергокризисе в самой стране и об инфляции, не говоря уже о том, что происходит в Европе. Белый Дом пытался было надавить на ОПЕК, но ничего из этого не вышло, так как Вашингтон испортил отношения с главами ведущих стран организации", - сказал американский эксперт.

Из надежных союзников, которые не состоят в опасной зависимости от России, остается только Азербайджан, отметила Цукерман. Президент США, для которого прежде ситуация на Кавказе отнюдь не являлась приоритетной, опасается сегодня, что Москва и здесь попытается оказать давление или влияние, установив контроль над срочными поставками критически важной энергии в Европу, что может привести к катастрофическим последствиям. Наша собеседница подчеркнула, что если пространство НАТО потеряет помощь Баку в этом вопросе, Европе, как минимум, придется идти на попятную и вернуться к российскому газу, пока не развернется в нужном масштабе альтернативная энергетика. К чему это приведет? По мнению эксперта, это ясно и без пояснений.

"Еще год назад Байден не обращал особого внимания на происходящие в Азербайджане события. Теперь же отмечает их личными письмами, осознав, что в лице Баку имеет важного союзника. Тут следует отметить, что такой интерес Белого Дома к Баку представляет азербайджанской стороне отличную возможность сблизиться со Штатами в решении различных вопросов и установить более тесное сотрудничество как в сфере энергетики, так и в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, образования и других", - заключила Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева