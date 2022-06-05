Новый прорыв Азербайджана: теперь в иранском направлении

Автор: Акпер Гасанов

О том, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической диверсификации Европы говорилось, говорится и будет еще сказано иного правильного и с самых разных, высоких трибун. Это подчеркивают в ЕС, США, а также Китае. Это признают даже в России. Да и как не признать, когда существуют соответствующие факты.

В 2006 году в Турции в порту Джейхан прошла церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По нему прокачивается нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с месторождения "Шах-Дениз". Тут важно добавить, что БТД имеет колоссальное значение еще и потому, что по нему транспортируется не только азербайджанская нефть.

Как известно, 3 ноября 2008 года по нефтепроводу началась транспортировка казахстанской нефти, а начиная с июня 2010 года по нефтепроводу осуществляется прокачка туркменской нефти. Так произошло увеличение наполняемости нефтепровода и рост геополитической важности данного проекта. Весь мир увидел способность официального Баку добиваться успеха по двум этим аспектам, что и доказала также и газовая стратегия нашей страны.

С 31 декабря 2020 года в Европу поступает газ через Южный газовый коридор. Мы уже не раз слышали сетования западных политиков и экономистов на то, что Азербайджан поставляет всего 10 млрд. м3 природного газа в Европу и 6 млрд. м3 в Турцию по Южному газовому коридору. На все эти замечания в Баку отвечают просто- нужны новые контракты, чтобы наша страна увеличила добычу и поставки природного газа в Европу.

Также звучат пожелания западных политиков и экономистов о позитивных перспективах привлечения больших объемов туркменского газа через Азербайджан в Турцию и Европу. По сути, предлагается повторить в газовой сфере ровно то, что уже было реализовано в сфере нефтяной, когда по нефтепроводу БТД началась прокачка туркменской нефти.

А тем временем, произошло событие, эпохальность которого мы еще не раз оценим в будущем. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в пятницу в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое.

Согласно подписанному 28 ноября 2021 года в Ашхабаде трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями ежегодный объем стоповых поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров. Таким образом, ежегодный объем поставок газа может увеличиться как минимум до 3 млрд кубометров.

Это соглашение показывает готовность и способность Азербайджана добывать и экспортировать еще большие объемы природного газа. Но куда важнее то, что перед нами пример способности официального Баку выстраивать взаимовыгодные отношения не только с США и ЕС, но и с Ираном. Чему еще одним ярким доказательством является ИРИ и Азербайджан будут совместно разрабатывать азербайджанский газовый проект "Шахдениз".

Уверен, что от такого развития событий очень плохо стало многим в Армении. Дело в том, что десятилетиями РА строила свою внешнюю политику в расчете на невозможность развития азербайджано-иранских отношений. Армянская сторона и мировое армянство прилагали огромные усилия для вбивания клина в отношения между Баку и Тегераном. В ход шло все - от тиражирования фейковых сообщений до осуществления политических диверсий.

Но, все изменила 44-дневная война. По ее итогам Азербайджан усилил свои позиции в качестве всестороннего лидера Южного Кавказа, в то время как Армения закрепилась в статусе регионального лузера. Она не способна предложить что-то интересное в плане сотрудничества ни США, ни ЕС, ни Ирану.При этом, проблемы между РА и ИРИ растут.

В частности, Иран расторг соглашение с Арменией от 2004 года, и с 21 мая 2020 при въезде в РА взимают 120 долларов с каждого автомобиля с армянскими номерами. "Министерство дорог и градостроительства Ирана обосновало свое решение тем, что армянская сторона, вопреки достигнутым договоренностям, с 2018 года начала взимать таможенные пошлины с автомобилей с иранскими номерными знаками", - утверждают армянские СМИ.

Они констатируют также, что с начала прошлого года Армения в одностороннем порядке отменила возможность разгрузки и погрузки на Мегринском терминале. В общем, как ни крути, отношения между РА и ИРИ отличает негативная тенденция. Ну а шире, РА оказалась не способна продемонстрировать свою привлекательность, важность хоть для кого-то. В то время, как Азербайджан стремительно наращивает свой геополитический вес.