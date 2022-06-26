Конец армянской «мечты»

Автор: Пярвин Мирзазаде

Похоже, что иллюзорные мечтания армянского руководства о том, чтобы мирный процесс окончательного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией проходил бы при посредничестве сопредседателей в рамках Минской группы ОБСЕ, окончательно развеялись, как утренний туман.

24 июня 2022 года министр иностранных дел России С. Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Д. Байрамовым по итогам рабочего визита в Баку, окончательно поставил точку в этом вопросе, заявив, что "Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность".

Это заявление министра иностранных дел России - страны одного из сопредседателей Минской группы, ещё раз подтвердило чёткую позицию Президента Ильхама Алиева о том, что деятельность сопредседателей, эффективность которых была равна нулю (по его меткому замечанию), закончилась полным фиаско.

События вокруг Украины сделали совместную деятельность сопредседателей более невозможной из-за того, что страны, которые они представляют, оказались по разные стороны конфликта и разногласия между ними непреодолимы в обозримом будущем. Кроме того, сложившиеся в регионе новые геополитические реалии после окончания Второй Карабахской войны и капитуляции Армении, сделали неактуальными все прежние предложения сопредседателей, которые на протяжении столь долгого срока (начиная с ноября 2020 года по сегодняшний день), не смогли предложить что-то новое для достижения мирного соглашения между сторонами.

Следует заметить, что вся посредническая деятельность сопредседателей Минской группы, в основном носила характер попыток умиротворения страны агрессора - Армении за счёт страны жертвы агрессии - Азербайджана, от которого требовали односторонних уступок в угоду призрачному миру.

Вместо того, чтобы принудить Армению к выполнению 4 резолюций СБ ООН, обязательных к исполнению, вывести свои войска с суверенной азербайджанской территории, сопредседатели сюсюкались с ней, пытаясь удовлетворить ее территориальные претензии.

Армянские официальные лица постоянно в своих публичных заявлениях и на многочисленных встречах с представителями зарубежных стран и международных организаций, аппелируют к тому, что мол Минская группа - это единственный международно признанный формат урегулирования уже затихшего конфликта, при этом умалчивают о том, что никаких реальных результатов в рамках этих переговоров практически добиться не удалось, за исключением временного режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон в 1994 году, которое армянская сторона постоянно нарушала на протяжении почти 26 лет.

Теперь же армянское руководство, устами "восходящей" звёзды своей дипломатии - главы МИД А. Мирзояна, пытаясь публично выставить себя сторонниками мирного соглашения, бьет себя в грудь и говорит, что согласны на переговоры, но только в рамках Минской группы, при посредничестве сопредседателей, заранее обрекая этот процесс на провал, ввиду невозможности их совместной деятельности.

Армянская сторона, отказавшись от конкретных шагов по нормализации отношений, диалога и открытия транспортных коридоров, настаивая на переговорах при посредничестве сопредседателей, пытается заморозить ситуацию и перевести процесс переговоров в длинные бесцельные разговоры ни о чем.

Однако последние заявления С. Лаврова о том, что институт сопредседателей Минской группы прекратил фактически своё существование и дальнейшие переговоры возможны в двустороннем формате на основе подписанных трёхсторонних Заявлений, ставят крест на этой не осуществлённой мечте главного армянского дипломата.

Данное заявление представителя страны - главного союзника Армении, должно заставить армянскую сторону наконец задуматься о существующих реалиях и отказаться от призрачных иллюзий по возможности выторговывать себе выгодные односторонние преимущества в ходе переговоров, пытаясь сохранить остатки сепаратистов на неопределённое время, под предлогом предоставления им "независимого" статуса.

Далее, в ходе совместной пресс-конференции, последовал очередной холодный душ для армянской стороны, когда глава МИД России сказал, что освобождение оккупированных азербайджанских территорий вокруг Карабаха было одной из целей неудавшихся переговоров в рамках Минской группы, не став повторять армянские утверждения о том, что продолжает существовать некая территория под названием "Нагорный Карабах".

Не выдержав такого удара от своего главного союзника, на которого любит уповать армянская сторона в трудный для себя момент, глава внешнеполитического ведомства Армении поспешил срочно дать интервью, в котором попытался увязать несуществующий давно так называемый "Нагорный Карабах" с подписанными трёхсторонними Заявлениями, сделав "угрожающий" выпад, что "пока существуют трёхсторонние Заявления существует "Нагорный Карабах".

Но как всегда промахнулся, так как совсем не понимает того, что все мировое сообщество всегда признавало и признаёт Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана, а соотвественно согласно международному праву, административно- территориальное устройство страны находится в ведении азербайджанских властей, а не господина А. Мирзояна и компании.

Так как в Азербайджане, согласно действующему законодательству, отсутствует такое понятие как "Нагорный Карабах", то глава МИД Росиии использовал существующее название региона - Карабах.

Азербайджан, принудив Армению военно-политическим путём выполнить 4 резолюции СБ ООН, предлагает армянской стороне достижение мирного соглашения на основе территориальной целостности и нерушимости границ друг друга. Как отметил министр иностранных дел России С. Лавров, в настоящее время необходимо решать оставшиеся вопросы связанные с Карабахом, подразумевая вывод остатков оккупационных армянских войск, примирение и налаживание диалога двух народов, интеграцию армянского населения в азербайджанское общество, экономическое сотрудничество и т.д.

Учитывая то, что Россия всегда признавала этот регион неотъемлемой и международно признанной частью Азербайджана, все армянские потуги направленные на то, чтобы избежать выполнения данных ей обещаний, не состоятельны.

Сразу же после заявлений главы МИД России пресс-служба МИД Армении поспешила выступить с пространным заявлением, где ссылаясь на прежние документы, постаралась дезавуировать позицию российской стороны, стараясь дать своё толкование этого вопроса. Но опять попала в просак, так как "мнение" армянского внешнеполитического ведомства относительно части территории независимого Азербайджана вообще в мире никого не интересует, кроме армянской стороны.

Армянская сторона продолжает стараться отстрочить по возможности начало мирного процесса понимая, что в конце концов, ей придётся признать территориальную целостность Азербайджана, а иначе может получить очередную порцию терапии железным кулаком. Поэтому официальный Ереван пытается "замутить воду" и, играя двойную игру, столкнуть Запад и союзников по ОДКБ теперь на территории региона, используя эту возможность, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства вывести остатки оккупационных войск с территории, где временно находятся миротворцы, и открыть транспортные коридоры.

Армянские политики, постоянно обращаясь к трёхсторонним Заявлениям, стараются представить ситуацию так, что все "делают" для выполнения пунктов этих Заявлений, хотя до сих пор палец о палец не ударили для выполнения своих обязательств, ограничиваясь предусловиями и отговорками в ходе заседаний трехсторонних рабочих комиссий.

Глава МИД Армении и другие чиновники довольно часто в последнее время увязывают начало работ по открытию Занзегурского коридора со статусом этого транспортного направления, отказывая Азербайджану в получении аналогичного режима уже существующего Лачинского коридора.

Неконструктивная позиция армянской стороны в этом вопросе наносит ущерб как интересам России, так и ЕС, которые заинтересованы в открытии этого коридора, который после закрытия традиционных транспортных маршрутов между Европой и Азией из-за событий вокруг Украины, должен стать новым безопасным и относительно дешёвым транспортным коридором для перевозки грузов.

Армянская сторона до сих пор прямо и конкретно не ответила на 5 базисных предложений Азербайджана по достижению мирного соглашения, ограничившись довольно поверхностными комментариями со своими предусловиями, которые не приемлемы для Азербайджана. В частности официальный Ереван увязывает достижение мирного соглашения с неким статусом для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, подразумевая квазинезависимость для остатков сепаратистов с дальнейшим присоединением к Армении. При этом армянские официальные лица "обосновывают" это требование обеспечением прав и безопасности для армянского населения, выдвигая тезис об "отделении во имя спасения", что противоречит всем принципам международного права и достигнутым договорённостям.

Естественно, что данное наглое требование категорически отвергается азербайджанской стороной как неприемлемое. Однозначно, что российская сторона как посредник понимает, что если Армения будет продолжать настаивать на данном требовании, все кончится для неё довольно плачевно, исходя из того, что терпение Азербайджана не безгранично.

Отказываясь признать территориальную целостность Азербайджана включая Карабахский регион, армянская сторона ставит под вопрос хрупкий мир в регионе. Выдвигая всевозможные необоснованные предусловия и требования, официальный Ереван забывает о том, что Армения, потерпев сокрушительное поражение во Второй Карабахской войне, спаслась от катастрофы лишь благодаря вмешательству России.

Теперь же Армения играет снова с огнём, отказываясь от реальных шансов на достижение мира. Армянская сторона, стараясь направить процесс достижения мирного соглашения обратно в рамки переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, желает сыграть на противоречиях между странами-сопредседателями, чтобы заморозить ситуацию в надежде на будущий реванш.

Небывалая "активность" армянской дипломатии в попытках усидеть на двух стульях одновременно, взывая к Западу и к России о помощи показывает, что официальный Ереван не хочет мирного соглашения.

Стараясь столкнуть интересы конкурирующих военно-политических блоков, армянская сторона не расстаётся с иллюзорной "мечтой" об азербайджанском Карабахе, которой болеет более 30 лет. Хотя то, что радикальной оппозиции не удалось всколыхнуть движение за "миацум" в ходе малочисленных выступлений в мае-июне 2022 года показывает, что трезвый ум и желание мира берут верх в настроениях армянского народа над призывами к реваншу и войне до победного конца, и с этим армянским политикам нужно считаться.

Однако, выступления и заявления армянских официальных лиц, не отражающие новые геополитические реалии, это показное демонстрирование "непримиримости" и радикализма в подходе к мирному переговорному процессу.

Все это наводит на мысль, что некоторые армянские чиновники опасаются за своё будущее, постоянно оглядываясь на радикальную оппозицию и зарубежную диаспору, позиции которых диаметрально противоположны и представляют собой образец пещерной тюркофобии и "воинствующей бескомпромиссности".

Президент Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что Азербайджан стремится к миру и сотрудничеству со всеми странами мира, в том числе и с Арменией, на основе признания территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Азербайджан, верный своим международным обязательствам, делает все возможное для этого. К сожалению, армянская сторона лишь создаёт вид что желает мира, зачастую открыто предъявляя территориальные претензии и вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана. Провокационные действия высокопоставленных армянских официальных лиц, которые в нарушение азербайджанских законов посещают территорию, где временно размещены миротворцы, их выступления, где они дают армянскому населению Карабахского региона необоснованные обещания, называя освобождённые азербайджанские территории "временно оккупированными" используя армянские названия, провокации в международных организациях, где Армения требует отправки оценочных миссий в Азербайджан игнорируя международное право и т.д. и т.п., все это свидетельство того, что армянская сторона лишь имитирует своё показное миролюбие.

Подобное поведение и агрессивная риторика лишь наносят урон интересам самой Армении, грозя новыми войнами, жертвами и потерями, от чего страна может не оправиться никогда.