Интеграция в азербайджанское общество - единственный надежный и реалистичный вариант для армян Карабаха

Президент Ильхам Алиев правильно подчеркивает перемены в Карабахе и в статусе самого Азербайджана после Второй карабахской войны.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя мысли, прозвучавшие в интервью азербайджанскому телевидению, данному Президентом Ильхамом Алиевым в ходе поездки в Баскал.

Отстояв свои права и освободив оккупированные территории, Баку получил уважение мирового сообщества, так как показал, что способен бороться за свои интересы, при этом не используя чрезмерную силу, отметила Цукерман. По ее мнению, этот урок извлекли и армяне, проживающие в Карабахе.

В противовес лозунгам пропагандистов, как отмечает Президент Ильхам Алиев, никто их гнать не собирается, но они должны сделать выбор - либо жить как равные граждане Азербайджана, либо жить без какого-либо статуса вообще. Армения не имеет никаких прав вмешиваться во внутренние дела соседней страны, и никто отстаивать мнимую независимость или особый статус армянского населения, проживающего сегодня в зоне временной ответственности российских миротворцев, не будет. Что касается самих карабахских армян, то не понятно, нужна ли им вообще какая-то "независимость". Они, думаю, действуют просто рефлекторно, по привычке, находясь под внешним давлением", - сказала американский эксперт.

По ее мнению, одно ясно - никто не хочет повторения событий 2020 года, которые закончились для сепаратистов плачевно. И теперь армянам приходится жить в разрухе и ждать, когда восстановительные работы, проводимые Азербайджаном, доберутся и до их населенных пунктов.

Ирина Цукерман отметила, что в период выхода незаконно заселенных армян из азербайджанских районов осенью 2020 года было немало фактов, когда они сжигали дома, уничтожали имущество, вырубали леса. Эти нелицеприятные факты стали известны всему миру, и сегодня сами же армяне просят соплеменников, собирающих чемоданы в Лачине, не заниматься вандализмом и грабежом.

"За последние два года стало понятно, что армянами Карабаха просто пользовались. Люди, у которых нет корней в Азербайджане, затевают провокации исключительно в целях самоутверждения и ощущения собственной значимости, так как других способов показать себя важными и нужным у них нет. Асе это довольно прозрачно и вряд ли достаточно чтобы повести кого-либо за собой. Президент Ильхам Алиев предлагает армянам более надежный и реалистичный вариант - интегрироваться и пользоваться благами успешной экономической и социальной политики Азербайджана", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева