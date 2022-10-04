https://news.day.az/politics/1500393.html Азербайджан всегда серьезно относится к международным обязательствам - Лейла Абдуллаева
Азербайджан всегда серьезно относится к международным обязательствам - Лейла Абдуллаева
Азербайджан всегда серьезно относится к международным обязательствам.
Как сообщает Day.Az об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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