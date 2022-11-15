Трусость ЮНЕСКО и смелость Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

Автор: Акпер Гасанов

Это был смелый, своевременный, мужественный и поистине исторический жест со стороны Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, которая прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО. В истории данной организации не было случаев такого рода демаршей. Первый вице-президент Мехрибан Алиева открыто сделала выбор в пользу национальных, государственных интересов своей Родины, отказавшись от статуса, который является пределом мечтаний многих известных женщин-политиков и общественных деятелей мира.

Практически каждая строчка этого письма - открытое обвинение в адрес структуры, которая была создана в 1945 году. Символично, что 77-ая годовщина создания ЮНЕСКО будет отмечаться завтра, 16 ноября. Стало быть, хлопок дверью со стороны Азербайджана будет услышан во всем мире. Я напомню, что одним из главных направлений в деятельности ЮНЕСКО в области культуры должно быть сохранение культурных объектов в зоне вооружённых конфликтов.

Основу этого направления деятельности ЮНЕСКО составляет Гаагская конвенция 1954 года. Она предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов (памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, рукописи, книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов.), которые расположены как на территории противника, так и на собственной территории.

Об этих фактах и говорится в письме Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. Да, в письме содержалась информация о политике и актах вандализма, проводимых Арменией в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана в течение почти 30-летнего периода оккупации. Это ровно то, чего в ЮНЕСКО предпочли не видеть.

Только в освобожденной Шуше было выявлено 26 полностью разрушенных армянами исторических памятника. При этом, есть осколки еще 96 таких азербайджанских объектов культурного наследия, которые были разрушены армянскими оккупантами. А ведь аналогичная по степени варварства картина имела место в каждом уголке Азербайджана, что находился под армянской оккупацией. Говоря конкретнее, ужасающая картина армянского вандализма предстала перед всеми, кто посетил освобожденный Лачин.

Этот город был разграблен армянами в самом начале оккупации. И на всем ее протяжении армяне планомерно уничтожали любое напоминание об азербайджанской культуре. Они не только извратили название Лачина, дав ему оскорбительное название "бердзор", но и пытались "обарямнить" его всеми силами, снося все азербайджанское и устанавливая все чуждое городу, оккупационное, армянское. При этом, даже покидая Лачин, армяне оставили о себе "память".

Они перерыли все могилы азербайджанцев, оскорбив их память в который уже раз. Все азербайджанские кладбища в Лачине осквернены, дома и леса вокруг сознательно и варварски подожжены. Есть и шокирующая статистика - 185 памятников истории разрушены армянами, из них 51 памятник не поддается восстановлению. При этом, перед нами не окончательная цифра. Увы, по мере мониторинга освобожденных территорий, выявляются все новые и новые свидетельства армянского варварства.

В целом, уже подсчитано, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана было уничтожено 927 библиотек с 4,6-миллионным книжным фондом, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, более 100 тысяч экспонатов собранных в 22 музеях, четыре художественные галереи, четыре театральных и два концертных учреждения, восемь парков культуры и отдыха, свыше 2000 исторических и культурных памятников.

Это шокирующие цифры. Причем уже дошло до того, что ряд армянских блогеров уже открыто признаются в том, что в период оккупации азербайджанских хеель, имели место вопиющие факты варварства и грабежа нашей территории. Они винят в этом "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Но в ЮНЕСКО молчат.

Хотя это как раз та самая структура, которая обязана была бы первой отреагировать на армянский вандализм. Но, до сих пор ЮНЕСКО так и не отправило своей делегации на освобожденные территории Азербайджана. Хотя на протяжении всех 30 лет, что длилась оккупация азербайджанских земель, официальный Баку просил об этом. Тем самым, ЮНЕСКО в глазах азербайджанцев встала в один ряд с МГ ОБСЕ.

Азербайджан сам вернул свои земли, сам добился реализации международного права и резолюций ООН, сам восстанавливает освобожденные территории и доводит до мира правду об армянском вандализме и варварстве.Собственно, именно об этом говорится в письме Первого вице-президента Азербайджана. Мехрибан Алиева подчеркнула, что принимает активное участие в масштабной работе по восстановлению и возрождению региона после освобождения наших территорий от многолетней оккупации в результате Отечественной войны.

И весь мир видит, сколь стремительными темпами идет возрождение освобожденного Карабаха. Великая Шуша снова стала местом проведения множества международных музыкальных фестивалей. Главным из которых, вне всякого сомнения, является возрожденный фестиваль "Хар-бюльбюль". Невозможно переоценить вклад Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в то, чтобы в великой Шуше снова зазвучал великий азербайджанский мугам.

Напомню, что 12-14 мая нынешнего года состоялся пятый по счету фестиваль "Хары-бюльбюль". В нём приняли участие различные государственные и региональные музыкальные и танцевальные коллективы Азербайджана, а также творческие коллективы из Франции, Болгарии, Турции, Грузии, Узбекистана, Пакистана, Египта, Туниса и Мали. Это и есть возрождение великой, славной традиции. Это и есть пример культурного возрождения города Шуша! Это и есть пример службы народу, Родине. Это и есть та правда, которую так и не захотели увидеть в ЮНЕСКО. Но эта правда обязательно станет достоянием всей мировой общественности. Благодаря работе в этом направлении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. И как бы не пытались препятствовать распространению правды мировое армянство и чиновники из ЮНЕСКО.