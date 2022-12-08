Французский "вояж" Араика и неугомонная мадам Пекресс

Автор: Мехти Ахмедзаде

Купленные армянами французские политики все еще пытаются оставаться в повестке дня, устраивая провокации против Азербайджана, поддакивая при этом остаткам сепаратизма в Карабахе и преступникам, которые за ним стоят.

За последнее время Франция слишком часто шла на поводу армянства, приняла бесполезную резолюцию, которая осталась лишь на бумаге, и в конце-концов нанесла вред лишь самой себе, испортив отношения с Баку. Но уроком это, видимо, не стало. Макрон недавно пытался влезть в переговоры между Азербайджаном и Арменией, при том, что Франция не может быть нейтральной стороной и посредником для мирного процесса, ибо о своей позиции она уже четко заявила. А теперь вновь всплыла отправившаяся на свалку истории после позорного поражения на выборах Валери Пекресс, которая встретилась с так называемым "президентом" Карабаха Араиком Арутюняном, который отправился во Францию "с официальным визитом".

О том, что французкий вояж Араика не может являться никаким "официальным визитом", думаем, объяснять не надо, ибо титул у него выдуманный, так же как и квазигосударство, которое он якобы представляет. Но тем не менее военного преступника Пекресс встретила со всеми почестями и выразила свою солидарность и поддержку армянам.

"Мир и стабильность на Южном Кавказе требуют мирного решения карабахского конфликта", - написала психически нездоровая Пекресс, которая до сих пор не понимает, что карабахский конфликт решен и отправлен на свалку истории, так же как и ее политическая карьера.

Учитывая все провалившиеся попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, окончательный отказ ОДКБ вмешаться в ситуацию и то, что Азербайджан успешно перекрывает подпольную криминальную деятельность сепаратистов, Араику, видимо, не осталось ничего лучше, как отправиться заручаться поддержкой тех, кто не однократно подводил армянство, успешно использовав их в своих целях.

С декабря прошлого года по сей день отношения Баку и Парижа идут по нарастающей вниз, причем с момента обретения независимости Азербайджан проявлял доброжелательность к Франции, чего не скажешь о противоположной стороне. Франция долго не признавала независимость Азербайджана и сделала это лишь в в январе 1992 года. Холодное отношение переросло в открытую враждебность, когда Франция начала выражать поддержку Армении во время первой Карабахской войны. Тем не менее, в 1997 году Азербайджан в качестве жеста доброй воли дал согласие на то, чтобы представитель Франции получил статус постоянного председателя в Минской группе.

Что мы видим взамен? Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон занял проармянскую позицию, вместо того, чтобы занять нейтральную, агрессию Армении эта страна не осудила не коем образом, после окончания войны обе палаты парламента Франции голосовали за признание несуществующего "Нагорного Карабаха" и тд. А теперь "визит" Араика.

Французы совершенно очевидно пытаются подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений. Франция в очередной раз показала, что нормы и стандарты дипломатии, права человека, гуманизм, демократические ценности и так далее - не имеют сегодня ничего общего с этой страной.

Поэтому вызывает очень много вопросов, под каким статусом разыскиваемый Азербайджаном военный преступник Араик Арутюнян совершил визит в Париж, поскольку так называемой "Нагорно-Карабахской республики" не существует, ее никто не признал.

Как получается, что человек, разыскиваемый Интерполом, появляется во Франции, а французская сторона не арестовывает и не выдает его Азербайджану? Это еще раз показывает, что Франция неискренна в своих заявлениях о "поддержании мира на Южном Кавказе", в противном случае разыскиваемый Араик должен был быть арестован.

Напомним Парижу, что это военный преступник, приказавший обстреливать ракетами азербайджанские города. Французские власти, если они прям так блещут "нейтралитетом", должны были выступить против инициативы Пекресс встретиться с Арутюняном и осудить ее поведение.

Так что французы сами опять доказали свою бездарность и двуличие. Франция, имеющая довольно негативную репутацию в международном мире своим кровавым прошлым, доказывает, что она не может быть посредником ни в каком мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Французы, прикрываясь так называемыми высокими ценностями, преследуют свои интересы. О чем бы там ни говорили Араик, Пекресс и другие французские политики, ничего сделать им не удастся.