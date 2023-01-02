Освобожденное село Чуллу Агдамского района

Село Чуллу Агдамского района расположено в административно-территориальном округе села Магсудлу.

Село было оккупировано армянскими вооруженными силами во время Первой Карабахской войны. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и Николом Пашиняном 10 ноября 2020 года, после славной Победы нашей армии во Второй Карабахской войне 20 ноября Агдамский район был возвращен Азербайджану.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Чуллу, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.