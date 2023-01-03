Власти Израиля выбрали Азербайджан

Источник: Агентство международной информации Trend

16-18 января Баку примет служебное совещание послов Израиля в странах Евразии с участием высокопоставленных чиновников центрального аппарата внешнеполитического ведомства. Главная тема консультаций с участием послов в странах Евразии - планы на 2023 г. в условиях непростой ситуации в регионе. Это совещание состоится вскоре после того, как 2 января вступил в должность новый глава МИД Израиля Эли Коэн.

Итак, Азербайджан вновь станет площадкой для проведения чрезвычайно важного международного мероприятия, на которое будет приковано внимание всего мира. Выбор Баку для столь значимой встречи неслучаен. Растущий авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной арене укрепляет политическую мощь страны, а также оказывает положительное влияние на процессы, происходящие в регионе. Став экономическим, культурным, а также научным и интеллектуальным центром региона, Азербайджан принимает международные мероприятия, на которых обсуждаются самые актуальные проблемы современного мира, собирает в Баку влиятельную научную, культурную и политическую элиту цивилизованного мира.

Многочисленные встречи начальника Генштаба ВС России и Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в Баку является тому наглядным примером. Это доказывает, что Азербайджан воспринимается в Евразии как островок стабильности.

Неоднократное проведение таких встреч в столице Азербайджана показывает, что страна воспринимается международными силовыми центрами как безопасная платформа.

После второй Карабахской войны еще больше возрастает международный авторитет Азербайджана, его геополитическая и геоэкономическая мощь. На фоне ситуации в Украине также еще больше возрастает стратегическое значение официального Баку, формирующего взаимовыгодные связи сотрудничества с глобальными центрами силы.

Одна только хронология прошедшего года показывает, насколько возросла международная роль Президента Азербайджана в мире, и в особенности в Европе. Лидеры самых различных стран стремятся встретиться с руководителем Азербайджана на различных уровнях, узнать его мнение по обсуждаемым вопросам, еще больше улучшить отношения с Азербайджаном.

Регулярное проведение таких международных встреч в Баку еще больше укрепляет позицию Азербайджана в мире в качестве платформы для сотрудничества.

Решение израильских властей провести одно из важнейших внешнеполитических совещаний именно в Баку, показывает не только уровень доверия к нашей стране как стратегическому партнеру Израиля, но и стало очередным подтверждением дальнейшего укрепления международного авторитета нашей страны. Решающую роль в укреплении имиджа Азербайджана играет фактор личности Президента Ильхама Алиева как автора и гаранта внешнеполитического курса республики. Азербайджану доверяют и на Азербайджан полагаются - потому что доверяют Президенту Ильхаму Алиеву.