Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране потрясло нас - МИД Израиля
Убийство начальника Службы безопасности в результате ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране потрясло и огорчило нас.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят.
"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу и правительству, семье погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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