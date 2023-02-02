https://news.day.az/politics/1534141.html Идеологические основы молодежной политики заложены великим лидером Гейдаром Алиевым - Фархад Гаджиев
Идеологические основы молодежной политики заложены великим лидером Гейдаром Алиевым - Фархад Гаджиев
Идеологические основы молодежной политики в Азербайджане были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Гейдар Алиев - основоположник современной Азербайджанской молодежной политики".
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре