Идеологические основы молодежной политики заложены великим лидером Гейдаром Алиевым

Идеологические основы молодежной политики в Азербайджане были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Гейдар Алиев - основоположник современной Азербайджанской молодежной политики".

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