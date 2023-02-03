Антиазербайджанская политика Ирана довела до теракта

Как организация мы осуждаем террористический акт, совершенный против нашего посольства, и требуем привлечения к ответственности всех виновных.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, военно-политический эксперт полковник Джалил Халилов.

По его словам, велика вероятность того, что террористический акт против нашего народа был спланирован политическими кругами Ирана. Вся имеющаяся предварительная информация и факты усиливают такую ​вероятность.

"Нападение на наше посольство является грубым нарушением международных законов и конвенций, невыполнением Ираном своих международных обязательств, переводом его антиазербайджанской политики на уровень терроризма. Есть основания говорить, что эта атака планировалась с "благословения" официального Тегерана. Из видеозаписей видно, что никто из иранских силовиков, отвечающих за охрану посольства, не пытается остановить террориста, не предпринимает никаких шагов по его нейтрализации. Если бы не смелость сотрудника дипмиссии, жертв могло быть гораздо больше", - сказал военно-политический эксперт.

Джалил Халилов отметил, что заявления, сделанные начальником полиции Тегерана сразу после инцидента, вывод террориста на телеэкраны, пропаганда его нежизнеспособных версий только усиливают ощущение, что процессы контролировались со стороны властей. Это был именно террористический акт. Никаких других вариантов нет, подчеркнул наш собеседник.

"Иран должен официально принести извинения Азербайджанскому государству, провести тщательное расследование, установить заказчиков и организаторов теракта и привлечь к ответственности всех виновных. Кроме того, должно быть обеспечено участие в расследование азербайджанской стороны", - сказал полковник Халилов.