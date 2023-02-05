Нерусский Милонов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пиарящийся по каналам Маргариты Симоньян, да и вообще всей армянской диаспоры России, прихвостень Виталий Милонов в очередной раз осмелился выступить против интересов России, да и русского народа в целом. В одном из недавних эфиров РусАрмИнфо, который занимается лишь тем, что берет интервью провокационного характера у завербованных армянами российских политиков, экспертов и депутатов, Милонов потребовал лишить Русскую общину Азербайджана паспортов.

Это, конечно, далеко не первая истерическая логорея депутата-маразматика. Поэтому никто не будет удивлен, если завтра, как и "истинный патриот России" Саркис Цатурян, Милонов внезапно передислоцируется в Армению и будет гавкать оттуда на Москву. Ни на что другое подобные лицемеры не годны. Просто настоящий армянский прихвостень.

Что сказал Милонов на этот раз? Ну, во-первых, он принялся мычать старые песенки о том, что в Лачинском коридоре якобы существует блокада и Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства, потому что, внимание, "не гарантирует безопасность армян Карабаха". Отвечая на вопросы РусАрмИнфо, из-за которого не один продажный российский эксперт и политик получил от Москвы по башке или остался без работы, Виталик-очкарик совершенно опустил факты о том, как по дороге Шуша-Ханкенди ежедневно проезжают десятки автомобилей российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста, в азербайджанский город каждый день доставляются необходимые продукты и медикаменты, выводятся в Ереван тяжелобольные пациенты и что акция, вообще-то, носит мирный характер - там нет людей с оружием, никто не выкрикивает угрозы, не собирается никого уничтожать. Там мирно, никого не трогая, стоят представители азербайджанской общественности, требованием которых является прекращение незаконных преступных действий Варданяновской мафии в Карабахе.

Вместо всего этого Милонову мерещится "блокада Ленинграда", которую он сравнил с мирной акцией. Кроме того, прихвостень армянских фашистов, фанатиков Нжде, настолько абсурден, что обвиняет многонациональный Азербайджан в неофашизме. Да, не моноэтническую Армению, где есть памятники пособнику нацистов Гарегину Нжде, которого героизируют везде, даже в Москве, что вызывает негодование у россиян, а Азербайджан...Тотальный бред сумасшедшего рыжего пса, готового сказать что угодно, во вред чему угодно, лишь бы угодить своим армянским хозяевам, на деньги которых Милонов существует.

Касаясь русской общины Азербайджана, представители которой поддержали акцию на Лачинском коридоре, маразматичный армянский депутат Милонов заявил следующее:

"Быть русским - это не просто иметь в паспорте имя, которое когда-то, кто-то дал. Напомню, что русские солдаты Вермахта, не представляли русских. Это были коллаборационисты, предатели, твари, которых расстреляли вместе с нацистскими преступниками. Вместе висели на одном суку, стояли у одной стенки. Эти люди представляют самих себя и никакого права называть себя "представителями" не имеют. Если какие-то женщины с русскими именами нашли какое-то там утешение, решая свои личные проблемы, если они идут туда и торгуют собой, своими русскими именами, давая возможность называть себя представителями русской диаспоры, хочу сказать, чтобы они перестали это делать, потому что никакого отношения к русским они не имеют. Русские никогда в жизни не будут блокировать город женщинами, стариками и детьми. Если ты так делаешь, то выкини российский паспорт и называй себя любым другим именем, так как перестаешь быть русским. И мы перестаем видить в этих субъектах русских, потому что политическая проституция - это гораздо гаже, чем проституция реальная. Там хотя бы за деньги, без вопросов. А здесь непонятно за что. Поэтому мне стыдно, что эти люди имеют русские имена. Мне стыдно, что эти люди имеют свинство представляться русскими. Мое личное отношение к этим людям такое же, как и к Власовцам".

Столько лицемерия мы не видели ни в одном человеке. Политическая проститутка, выполняющая любые прихоти армянства, разговорилась о политической проституции. Мало того, еще и озвучивает угрозы и оскорбления в адрес собственного народа. Милонов официально пробил любое дно, которое только можно было пробить.

Здесь было бы уместно обратиться к армянскому прихвостню с аналогичным призывом: Если ты так часто выступаешь против интересов Россиской Федерации, поддерживаешь во всем Армению и армян, во вред российскому государству, во вред гражданам России, которые встречая тебя на улице бросаются в твой адрес лишь матерными словами, может это ты перестал быть русским? Депутат Госдумы РФ никогда в жизни не будет идти против своего государства и народа. Если ты так делаешь, то выкини свой российский паспорт, поменяй фамилию на -ян и переезжай в Армению по примеру Цатуряна. Кстати, в марте 2022 Виталик отправился в Ереван, где открыл для себя армянские банковские карты, чтобы увернуться от санкций Запада.

Как видим, ответ Милонова армянскому СМИ идеально подходит для него самого, ибо политической проституцией занимается он сам. Это, наверное, был самый идиотский ответ, который когда-либо выдавал подпитанный армянским коньяком агент армянства.

В декабре прошлого года депутатишка, напомним, принялся обзывать собравшихся на мирную акцию протеста представителей азербайджанской общественности, ставя под вопрос уровень их интеллекта. Очевидно, что до сих пор уроки Михаила Александрова, которого выгнали с позором с работы из-за того же РусАрмИнфо, не выучены. Кто является провокатором и кого надо гнать в шею, так первым делом дебила Милонова, который, как и Александров, и Делягин, и Шерин, и многие другие своими высказываниями дискредитируют Россию. Москве непременно стоит дать рыжему хороший пинок кожаным сапогом, который просто плачет по пятой точке депутатишки, ибо после оскорблений в адрес азербайджанцев во имя армянства он уже осмелился оскорблять свой собственный русский народ, называя его представителей фашистами.

Безграничное лицемерие Милонова должно стать для него приговором. Неисправимый рыжий пёс, который своим неадекатным поведением и высказываниями порочит имя партии "Единая Россия". Перед тем как рассказывать армянские сказки, Милонов, в первую очередь, должен помнить то, что будучи депутатом, он представитель не Армении, а России. Удивительно, что такой одиозный прохиндей представляет правящую "Единую Россию", руководство которой имеет давние и тесные контакты с правящей в нашей стране партией "Ени Азербайджан", представители которой не позволяют себе неуместных заявлений. Пора уже обратить внимание на своего возбудившегося члена партии, постоянные выкрутасы которого постоянно вызывают скандалы и основаны лишь на оскорблениях наций и народов.