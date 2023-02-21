Страх, паника и отчаяние в Ханкенди: Пашинян "приносит в жертву" Варданяна

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Наряду с тем, что прошедшая в Мюнхене 59-я Конференция по безопасности показала ошибочность направлений внешней политики Армении, стало ясно и то, что официальный Ереван уже "устал" от выражения "интересы карабахских армян".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции, направил открытый месседж Еревану и в то же время государствам, которые под видом геополитической поддержки Армении стремятся укрепиться в регионе Южного Кавказа и получить рычаги влияния на события.

"Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян - покинет нашу территорию", - сказал глава государства.

То, что Рубен Варданян, бывший владелец российской инвестиционной компании "Тройка Диалог", бывший гражданин России, был отправлен в Ханкенди с конкретной миссией, официальный Баку знал с первого дня.

На самом деле Варданян, намеревавшийся за счет эксплуатации, а точнее разграбления месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" в Тертерском районе не только финансировать вооруженные отряды местных армянских сепаратистов, но и оказывать поддержку оппозиционной "фронде" в Армении, все еще не сумевшей объединиться против премьер-министра Никола Пашиняна, действует не в одиночку. Он занимался разграблением месторождений в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе в сговоре с компаниями, имеющими местные подразделения в Армении, а на самом деле принадлежавшими криминально-олигархическим группировкам армянской диаспоры во Франции, США и Аргентине. По имеющейся у нас информации, 6 компаний непосредственно и напрямую получали огромные доходы от грабительской эксплуатации месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Однако с началом мирной акции азербайджанских экоактивистов и представителей гражданского общества на дороге Лачин-Ханкенди, которая длится уже семьдесят второй день, был положен конец этому грабежу и перевозке наших природных ресурсов в Армению.

Для информации отметим, что запасы месторождения "Гызылбулаг" составляют около 13 700 тонн золота, а "Демирли" - 457 тысяч тонн меди.

После фиаско "миссии" касательно месторождений Рубен Варданян попытался полностью захватить власть, устроив политический кульбит в Ханкенди. Внешне для этого были и "легитимные" возможности: после того, как главарь сепаратистов Араик Арутюнян "назначил" его "государственным министром", он получил полномочия формировать команду, осуществлять "министерские" назначения. Нацелившись на дальнюю перспективу, Варданян, прежде всего, начал со смены команды и стал закладывать основы своей политической миграции в Ереван через последующие процессы. Его главной целью было подняться до фактического лидерства в существующем лагере радикальной оппозиции в Армении, чтобы занять пост Никола Пашиняна.

Эта миссия так же не удалась: как только стало известно о властных амбициях марионетки в Ханкенди, Пашинян для устранения угрозы сначала запустил контролируемые им масс-медиа, дав старт процессам компромата и контрпропаганды, а затем напрямую обвинил Варданяна в "принесении в жертву судьбы карабахских армян в угоду своим меркантильным интересам". Теперь Пашинян находится в контратаке. Контролируемые командой премьер-министра Армении средства массовой информации, профили и страницы в социальных сетях, а также телеграм-каналы подчеркивают, что Варданян будет вынужден уйти в отставку, а на его место будет "назначен" "генеральный прокурор" сепаратистского режима Гурген Нерсисян. Об этом сообщила армянская служба радио "Свобода".

По словам Тиграна Петросяна, который считается "главным идеологом" сепаратистского режима, вопрос об отставке Варданяна уже "решен": "Информацию я получил на встречах с Араиком Арутюняном и Гургеном Нерсисяном, а также с самим Варданяном. Нерсисян сказал мне, что решение по Варданяну уже принято - он должен уйти. Как он уйдет, он не сказал. Араик Арутюнян же сказал, что назначит Нерсисяна на место Варданяна".

Никол Пашинян, намеревающийся сохранить свою власть и не быть признанным в качестве стороны, усугубляющей ситуацию в регионе, уже официально начал признавать, что проблемы "статуса карабахских армян" нет. В то же время, готовясь "принести в жертву" Рубена Варданяна, Пашинян таким образом пытается убедить граждан Армении и особенно армянскую диаспору в том, что причиной новых проблем является не он, а "Россия и коллективный Запад". Одновременно пашиняновская власть, пытаясь обмануть как Россию, так и коллективный Запад, стремится в то же время получить от них как можно больше преференций и "поддержки".

А это практически невозможно.

Как и фантазии Рубена Варданяна по поводу того, чтобы остаться в Ханкенди.