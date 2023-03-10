Армяне смогут прекрасно жить в Азербайджане, если избавятся от засланцев и сепаратистов

Бакинский глобальный форум - это очень значимый по своему содержанию формат, где собираются и действующие, и бывшие руководители государств и правительств, политики, эксперты, дипломаты. Это придает форуму особую значимость и говорит о высоком доверии, которое оказывается Баку. Звучащие в выступлениях участников слова говорят о том, что они высоко оценивают роль официального Баку, Президента Ильхама Алиева в организации подобных встреч и обсуждении ключевых проблем современности.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Тот факт, что Азербайджан проявил себя страной, которая в состоянии обеспечивать организацию подобных форумов и собирать разных по взглядам политиков и государственных деятелей, говорит о той роли, которая выпала на долю нашей страны, считает политолог. Азербайджан, отметил он, является для членов этого форума страной, которая цементирует отношения, создает площадку для обмена мнениями. В этом плане очень показательны высокие оценки роли Азербайджана как председателя Движения неприсоединения со стороны выступавших на форуме. Именно Президент Ильхам Алиев возродил Движение, которое было создано после Второй мировой войны и потом забыто.

Касаясь месседжей, прозвучавших в выступлении Президента Азербайджана на открытии форума, наш собеседник отметил, что глава государства уже неоднократно говорил о том, что армяне, проживающие в Карабахе, это наши граждане. Если они согласятся жить в рамках законов нашей страны, то будут пользоваться всеми благами и приоритетами нашего государства. Это очевидно. Есть пример длительного проживания в Азербайджанской ССР граждан армянской национальности, причем, проживания достаточно высокого уровня.

"Я хорошо помню, как жили армяне до конфликта, так как сам неоднократно был свидетелем этому, посещая Карабах. На самом деле они жили прекрасно, им предоставлялась возможность учиться по учебникам, присылаемым из Армении, смотреть ереванское телевидение, то есть поддерживать свою идентичность. Сегодня, учитывая возможности Азербайджана, его быстро развивающуюся экономику и растущий авторитет, условия жизни армян в Карабахском регионе могут быть еще более комфортными. Они смогут пользоваться всеми благами и преимуществами, предоставляемыми Азербайджанским государством своим гражданам. Им будут созданы комфортные условия для проживания, работы, учебы. Главное - чтобы они это сами осознали и не шли на поводу у засланцев из-за рубежа и радикально настроенных сил.

"Армения действительно потеряла шанс жить в нормальных условиях. Ее территориальные претензии, ее стенания по поводу "геноцида армян", невыполнимые условия, выдвигаемые для подписания мира, нежелание создать в регионе мирную стабильную, безопасную ситуацию - все это бьет по шансам Армении, по ее будущему. Она могла бы развиваться, иметь нормальные конструктивные отношения с Азербайджаном и Турцией. Вместо этого она сделала все для того, чтобы оказаться окруженной противниками. По ее собственной вине. Это сказывается и на экономическом, и на социальном положении страны. К сожалению, радикальные силы в Армении очень влиятельны и оказывают очень сильное давление на правительство. Если Ереван сбросит с себя груз прошлого, откажется от претензий, поймет, что Азербайджан заинтересован в диалоге и стабильной ситуации, возможно, когда-нибудь Армения сможет нормально и безбедно существовать и строить свои отношения с соседями", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева