Сговор Сталина с дашнаками

10 марта 1948 года Совета Министров СССР издал постановление №754 "О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". Этот документ был принят в дополнение к постановлению от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР".

Декабрьское постановление указывало "Переселить в 1948-1950 годах на добровольных началах в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и другое азербайджанское население из Армянской ССР, из них: 10 тысяч человек - в 1948 году, 40 тысяч человек - в 1949 году и 50 тысяч человек - в 1950 году". По-видимому, добровольцев среди коренных жителей недавно образованной Армении не нашлось, в связи с чем понадобился еще один документ, который продемонстрировал бы твердость намерений Москвы помочь армянам в "очистке" республики от азербайджанцев. Это был сговор Москвы, дашнаков и армянской церкви против азербайджанского народа. Он был задуман и реализован, лишив азербайджанцев земель их предков, сломав судьбы сотням тысяч людей. Процесс превращения отбираемых у тюрков территорий в "древнеармянские земли", начавшийся в начале ХХ века, после Второй мировой успешно продолжился и завершился полной "победой" в 1987-1989 годах. Хотя в постановлениях Совмина это называлось "переселением", происходившее было ничем иным как депортацией. Территории освобождались под проект "великой Армении", куда планировалась "репатриация" армян диаспоры. Слово репатриация ставим в кавычки, потому что обосновавшиеся в США, Европе и на Ближнем Востоке армяне никогда не жили на Южном Кавказе.

В 1945 году армянский католикос от имени армянского народа обратился к Сталину: "Мы питаем большую надежду, что государственная и дипломатическая мудрость Советского Союза найдет средства и пути устранения этой несправедливости, которой подвергся наш народ во время Первой мировой войны". 21 ноября 1945 года вышел указ советского правительства, позволяющий массовое переселение армян в Советскую Армению. 22 февраля 1946 года председатель Совмина СССР И. Сталин подписал новый документ о практических мерах по переселению зарубежных армян. Путем агитации удалось завлечь на "историческую родину" несколько десятков тысяч человек, однако очень скоро те начали разбегаться, увидев, что все не так, как рисовала пропаганда. В конце концов, на границах с Турцией и Ираном пришлось поставить заслоны от желающих сбежать репатриантов.

Тем временем планы территориального расширения Армении за счет Турции и Азербайджана провалились. Ереван поднял перед Москвой вопрос передачи Армении Карабаха, где армяне составляли большинство. В ответ тогдашний глава республики Багиров заявил, что согласится отдать Карабах, если Ереван передаст Азербайджану три района, в которых проживает 100 тысяч азербайджанцев, составляющих большинство населения. Этот аргумент не смог перебороть даже Сталин. Таким образом, вопрос территорий был закрыт, однако армянская сторона сумела договориться с Москвой о выселении этих 100 тысяч азербайджанцев, которые помешали осуществлению прежних планов. Со стороны Сталина это был своеобразный бонус, утешительный приз для армян. И не важно, что он стоил благополучия, а порой и жизни тысячам азербайджанцев.

Депортация осуществлялась с негласным участием дашнаков под патронажем самого Микояна. Интересно, что и с азербайджанской стороны этой грязной операцией руководил так же этнический армянин. Как можно узнать из открытых источников, в 1948 году из Армении было депортировано 24 631, в 1949 - 54 373, в 1950 году - 65 650 азербайджанцев. Переселение шло, как уже было отмечено, не добровольно, а с применением жестких мер и даже насилия, хотя по всем фактам составлялись документы о якобы самовольном выезде азербайджанцев. Кроме того, сложив указанные цифры, увидим, что из Армении было насильственно выселено гораздо больше 100 тысяч человек, определенных постановлением Совмина.

Показательна драматическая судьба жителей азербайджанского села Лембели. В декабре 1949 года в село прибыли сто машин с армянской милицией. Азербайджанцы были насильно выдворены из своих домов. При этом были погибшие и раненые. По словам очевидцев, тяжело раненых увозили якобы в больницу, но никаких сведений о них больше не поступало. Людям приходилось уезжать, так как армянские боевики (между боевиками и милицией разницы в Армении не было никогда) угрожали им смертью и насилием. Чтобы снять с себя ответственность, местными властями был составлен фиктивный документ о якобы желании большинства колхозников переехать в Азербайджанскую ССР.

Депортация азербайджанцев из Армении, сопровождавшаяся унижениями и насилием, продолжалась и после 1950 года. Остановить этот кровавый процесс удалось только после смерти Сталина.