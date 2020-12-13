Как азербайджанцев изгоняли из Армении ещё до карабахского конфликта

Азербайджанцы долгое время составляли большинство населения Еревана. По всероссийской переписи 1897 года доля "татар" - как тогда было принято называть азербайджанцев среди жителей Эривани (название города в Российской империи) - составляла 49%. Доля армян была только на процент меньше и постепенно росла, но в первой половине XIX века город был преимущественно азербайджанским и мусульманским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Дождь".

Как пишет "Дождь", в 1920-е годы, когда советские власти старались проводить аккуратную национальную политику и учитывать культурные интересы национальных групп на разных территориях, в городе действовал Азербайджанский драматический театр и выходило несколько газет на азербайджанском языке.

"Но уже тогда азербайджанские и вообще мусульманские элементы в городском облике Еревана начинают последовательно устраняться. Крохотная республика советской Армении хотела придать своей столице новый облик, который отчасти должен был отразить национальную утопию... Азербайджанское население постепенно вымывалось и к 1980-м годам, когда начался Карабахский конфликт, Ереван был уже практически мононациональным армянским городом", - отмечается в статье.

Когда же в конце 1980-х годов разразился нагорно-карабахский кризис, оставшимся проживавших в Армении азербайджанцам пришлось покинуть Армению.

"Уже в конце 1987 года остатки азербайджанского населения уехали из Зангезура. Осенью 1988 года началась депортация азербайджанцев, которые проживали возле озера Севан (Гейча - ред.). Это было беспощадное изгнание сотен тысяч людей, многим пришлось поздней осенью по горным дорогам добираться до соседнего Азербайджана. Едва ли этим действиям есть оправдание...", - говорится в статье.