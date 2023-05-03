Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан является одной из двух стран, которые могут обеспечить поставки энергоресурсов в Европу.

Об этом в среду сказал Trend Роберт М. Катлер, научный сотрудник Канадского института международных отношений, участвующий в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

"В мире есть всего две страны, которые обладают серьёзными перспективами для поставки газа и нефти в Европу - это Норвегия и Азербайджан", - сказал Катлер.

По его словам, Азербайджан обладает значительными энергетическими ресурсами на шельфе, в которых нуждается Европа, однако их потенциал не полностью реализован из-за энергетической политики Евросоюза, в которой, в частности, делался упор на закупки газа из России по Северному потоку.

Также эксперт отметил важность Южного газового коридора, который, по его словам, является одним из важнейших достижений международного энергетического сотрудничества в постсоветскую эпоху.

"Проект Южного газового коридора был реализован по инициативе Азербайджана, первым шагом стало строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP). В свою очередь TANAP послужил стимулом для формирования всего Южного газового коридора, включая Трансадриатический трубопровод (TAP) и расширение трубопровода, который сначала назывался Баку-Тбилиси-Эрзурум, а теперь известен как Южно-Кавказский газопровод (ЮКГ)", - сказал Катлер.

Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.