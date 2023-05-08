ППП на Лачинской дороге кардинально меняет ситуацию в регионе в пользу Азербайджана

Установка ППП на Лачинской дороге является важнейшим действием в последнее время, которое кардинально меняет ситуацию в регионе в пользу Азербайджана. Это означает, что суверенитет Азербайджана постепенно распространяется на оставшуюся часть Карабаха, которая пока еще ему не подконтрольна.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский государственный и общественный деятель, политолог Сергей Марков.

Как отметил наш собеседник, Азербайджан заинтересован в том, чтобы армянская община Карабаха была интегрирована в азербайджанское общество и в азербайджанское государство.

"Азербайджан много сделал для этого. Хорошо известно, что мультикультурализм является фактически государственной идеологией Азербайджана и огромное количество этнических и религиозных групп в Азербайджане чувствуют себя очень комфортно. В отличие от Армении, которая является мононациональным государством. Наверное многие армяне судят по себе и думают что раз они у себя вытесняют представителей других этнических и религиозных общин, то делают так же и азербайджанцы и сделают точно так же по отношению к армянам. Но это не так. Большинство обществ в мире не являются такими мононациональными и этнически нетерпимыми, каким является армянское общество. А Азербайджан является одним из лидеров в сфере мультикультурализма, который в реальности реализован в азербайджанском обществе", - заявил он.

Российский политолог подчеркнул, что при этом Азербайджан заинтересован в том, чтобы наказать тех представителей (неважно армянской или неармянской национальности), которые участвовали в преступлениях против азербайджанцев (убийствах, пытках мирных жителей), в их изгнании с родных мест. Поскольку под угрозой этнических чисток сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные места в Карабахе и прилегающих к нему районах.

"С чем связана идея Пашиняна об этнических чистках которые якобы готовит Азербайджан в отношении армян? Она связана с тем, что власти Армении запугивают армян Карабаха, внушают им тюркофобию. Но здесь появился второй фактор, связанный с идеей геноцида, который является очень важным.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается договориться о том, чтобы у армян Карабаха была автономия высокого уровня.

"И что очень важно - чтобы гарантия этой автономии были не власти Азербайджана и даже не власти Армении, а международные организации, в которых сильно влияние Армении и ее лоббистов (таких как Франция). Пашинян будет стараться всячески вовлечь их в урегулирование и добиться чтобы было как в Боснии и Герцеговине, то есть фактическое управление этих территорий со стороны международных организаций. То есть, чтобы миссия ОБСЕ или ЕС управляли Карабахом и были фактическим гарантом высочайшего уровня автономии армянской общины.

Но как это сделать? ЕС на словах-то готов это сделать, но фактически ничего не делает. Пашинян задумался, как заставить ЕС и ОБСЕ начать конфликтовать с Азербайджаном, чтобы те сражались за армянскую автономию в Карабахе. Умные люди подсказали Пашиняну как манипулировать европейскими политиками. Дело в том, что европейские структуры огромные, бюрократические, неповоротливые и они сами это знают. И у них есть некий психологический комплекс. Они считают, что во многом виноваты из-за того, что слишком сильно задерживают с принятием решения. Ограничиваются словами и резолюциями, а к делам не переходят. Поэтому Пашинян и пытается заставить евроструктуры занять более активную позицию, пугая их тем, что медлительность и бездеятельность евроструктур может привести к страшным последствиям и даже геноциду армянского населения", - пояснил политолог.

Наш собеседник добавил, что в этом манипулировании Пашинян опирается на существующую тюркофобию и исламофобию в общественном мнении Европы и среди европейских политиков.

"То есть, он рисует образ кровавых зверских турок с азербайджанским паспортом в кармане, которые ползут по ночам в Карабах и якобы готовят геноцид. Таким образом Пашинян хочет заставить их занять более активную позицию в поддержку Армении. Именно поэтому Пашинян всячески раздувает тему геноцида без всяких на то оснований. Но европейские парламентарии и чиновники ОБСЕ - это люди, не очень-то и разбирающиеся в тонкостях кавказской политики. Поэтому они доверчиво проглатывают почти все, что им рассказывает Пашинян", - подытожил Сергей Марков.

Абдул Керимханов